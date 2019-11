STAN vyzval Babiše, aby zveřejnil růst mezd učitelů pro r. 2021

Praha - Starostové a nezávislí (STAN) vyzvali premiéra Andreje Babiše (ANO), aby uklidnil situaci ve školství a společně s ministerstvem školství co nejdříve zveřejnil, o kolik a v jaké struktuře bude učitelům přidáno pro rok 2021. Na dnešní tiskové konferenci před schůzí Sněmovny to řekl místopředseda STAN Petr Gazdík. On ani předseda TOP 09 Jiří Pospíšil nesouhlasí s formou stávky, kterou odbory vyhlásily na středu, chápou ale rozladění učitelů.

Podle Gazdíka je důležité, aby učitelé věděli, zda bude splněn Babišův slib, že výdělky pedagogů v roce 2021 dosáhnou 45.000 korun. Vyzval jej, aby v nejbližších hodinách či dnech zveřejnil, o kolik tedy bude v roce 2021 učitelům přidáno a v jaké struktuře, tedy kolik procent půjde do tarifní a kolik do netarifní části.

Gazdík, který je také radním pro školství Zlínského kraje, uvedl, že v tuto chvíli se z 99 škol a školských zařízení zřizovaných krajem pro uzavření při stávce rozhodlo osm středních škol, v dalších šesti bude omezen provoz a v dalších třech se o tom ještě jedná. "To, jakým způsobem stávka byla vyhlášena, a to, že v tuto chvíli ještě minimálně tři školy ve Zlínském kraji jednají o tom, jestli stávka bude nebo nebude, je něco, co je ze strany odborů velmi diletantsky provedené," řekl. Uvedl ale, že chápe celkovou nespokojenost učitelů.

Podobně se vyjádřil šéf TOP 09 Pospíšil. Stejně jako Gazdík připomněl, že premiér slíbil učitelům přidat 15 procent. Poslankyně Markéta Adamová Pekarová navrhne v diskusi k rozpočtu na příští rok na platy učitelů přidat z peněz, kterými vláda dotuje jízdné ve vlacích pro mládež a důchodce. "Navrhneme, aby těchto 5,5 miliardy korun šlo na platy tak, aby mohlo dojít k odměňování kvalitních učitelů," uvedla. Podle poslankyně vládní ČSSD Kateřiny Valachové to není dobrý nápad. "Rozeštvává mezi sebou děti, seniory a učitele," řekla.

Lidovci dnes navrhnou ve Sněmovně dokončit projednávání novely zákoníku práce ke zvednutí příplatků za třídnictví a další specializovanou činnost učitelů a během mimořádného bodu budou chtít v souvislosti se stávkou vyslechnout, jak vláda plní úkol Sněmovny učitelům přidávat. Požadavek učitelů označil předseda KDU-ČSL Marek Výborný za spravedlivý. "Pokud vláda ústy premiéra slíbila růst platů o 15 procent, bylo by záhodno, aby tento slib také splnila," uvedl s poznámkou o podprůměrných výdajích Česka do vzdělávání v porovnání s dalšími zeměmi OECD. Také poslanci STAN připravili pozměňovací návrh k rozpočtu.

Podle Babiše je stávka učitelů zbytečná. Vláda na ni reagovat nebude a nebude se měnit ani plán zvyšování platů. Podle schváleného vládního nařízení vzroste tarifní složka platu o osm procent, zbývající část peněz na přidání se pak využije na odměny. Odbory požadují růst tarifů o deset procent.

Odbory dlouhodobě usilují o zvýšení platů učitelů na 130 procent průměrné mzdy, chtěly toho docílit do roku 2020. Průměrná hrubá mzda v Česku v letošním prvním čtvrtletí činila 32.466 korun, což by znamenalo, že by učitelé měli mít 42.205 Kč. Ve skutečnosti ve stejném období brali učitelé v průměru 36.224 korun, tedy zhruba 112 procent průměrné mzdy.