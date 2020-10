STAN: Vláda musí dnes sdělit, jak to bude se školami

Praha - Vláda by měla podle hnutí Starostové a nezávislí (STAN) nejpozději dnes sdělit, zda a v jakém rozsahu se s ohledem na epidemii covidu-19 od pondělí otevřou školy. Předseda STAN Vít Rakušan novinářům ve Sněmovně řekl, že lidé nemohou být nadále v nejistotě. Stejný požadavek dnes vyslovil i ministr školství Robert Plaga (za ANO). Kabinet by podle něj měl oznámit rozhodnutí ohledně návratu dětí z prvního stupně základních škol k prezenční výuce nejpozději dnes večer.

Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) v pondělí po jednání vlády oznámil, že vláda o návratu žáků rozhodne až na konci tohoto týdne. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) později uvedl, že školy budou zavřené ještě několik týdnů. "Lidé si musí plánovat běžný život, sociální a ekonomickou existenci. Žádáme vládu, aby nejpozději dnes sdělila, jak to se školami bude. Není na co čekat," uvedl Rakušan.

Všechny školy s výjimkou mateřských a speciálních jsou od 14. října zavřené a přešly na povinné distanční vzdělávání. Opatření má trvat zatím do 2. listopadu. Prymula původně slíbil, že první stupeň základních škol se pak bezpodmínečně vrátí do lavic. Později připustil, že kvůli nelepšící se situaci nebude možné to dodržet. "Rodiče prostě nevědí, jak jejich život bude od pondělí vypadat, to je prostě neuvěřitelná záležitost," uvedl Rakušan.

Kabinet dnes patrně schválí návrh, podle něhož požádá Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu, který v současnosti platí do 3. listopadu. STAN podle Rakušana žádost v dolní komoře podpoří. "Co nám zbývá, při těchto opatřeních nelze jít podle zákona o ochraně veřejného zdraví," řekl. Požádal však premiéra Andreje Babiše (ANO), aby rozsah druhé vlny epidemie nesváděl na občany. "Restriktivní opatření jsou nyní namístě, ale je to tím, že se cosi zanedbalo. A opravdu za to nemohou lidé," dodal.