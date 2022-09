STAN slibuje před volbami řešení energetické krize

Praha - Koaliční STAN slibuje před blížícími se senátními a obecními volbami řešení energetické krize na celostátní i komunální úrovni. Při zahájení horké fáze kampaně ve staré čistírně odpadních vod v Praze-Bubenči to uvedl předseda hnutí a vicepremiér Vít Rakušan. Chce vsadit na komunitní energetiku. Plánuje vycházet ze zkušeností obcí, které už před energetickou krizí spojenou s ruskou agresí na Ukrajině do energetické soběstačnosti investovaly. Dobré příklady z praxe slibuje převést do roviny standardu. Pomoc k tomu má novela energetického zákona, která má komunitní energetiku systémově podpořit. Ministerstvo ji představí na podzim.

Vláda čelí kritice za to, že málo a pozdě reaguje na zvyšování cen energií, a to ze strany opozice, ale i samospráv. Hejtmani situaci na trhu s energiemi označili za kolaps. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) k řešení na celoevropské úrovni svolal na pátek mimořádné jednání ministrů EU v Bruselu, jednat budou o variantách stanovaní maximálních cen. Kdyby jednání zkrachovala, chce vláda národní plán přijmout do konce září.

"Těžká doba může být dobrou zkušeností pro českou energetiku, předchozí vlády zanedbaly diverzifikaci. Máme možnost dát České republice soběstačnost i bezpečnostní záruky," uvedl Rakušan. Česko by podle něj nemělo být závislé na dodávkách podmíněných poslušností a výhodností pro dodavatele. Energetickou krizi připsal hybridní válce vedené Ruskem.

"Během podzimu předložíme novelu, která zavede jednodušší pravidla pro obnovitelné zdroje," uvedl Síkela (za STAN). Novela podle něj například umožní občanům sdílet jimi vyrobenou elektřinu mezi více domácnostmi či budovami. To se odrazí v cenách energií i energetické bezpečnosti.

Komunitní energetiku chce Rakušan z roviny dobré praxe proměnit ve standard v malých obcích i velkých městech.

Volby do třetiny Senátu a komunálních zastupitelstev se budou konat 23. a 24. září. Předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš v pondělí při zahájení kampaně vyzval, aby lidé nevolili koaliční politiky kvůli neschopnosti vlády reagovat na inflaci.