Praha - Starostové a nezávislí (STAN) podají ústavní stížnost proti rozhodnutí Městského soudu v Praze, který odmítl návrh STAN na zrušení registrace kandidátní listiny Starostové pro Prahu pro podzimní volby do zastupitelstva hlavního města. Podle STAN se Starostové pro Prahu názvem úmyslně snaží vyvolat dojem, že je to kandidátka pražské odnože hnutí STAN. ČTK to sdělil mluvčí STAN Tomáš Pergl. Komunální volby se uskuteční 5. a 6. října spolu s volbami do třetiny Senátu. Do pražského zastupitelstva kandiduje 29 uskupení.

"Hnutí Pro Prahu využilo situace, kdy jsme v Praze navázali spolupráci s dalšími demokratickými stranami na politickém středu a zcela neeticky použilo název 'Starostové' pro svou kandidátku," uvedl pražský předseda STAN Petr Hlubuček. Ústavní stížností chce problém s podobným názvy řešit i kvůli možným podobným případům v budoucnu, aby se neobjevily kandidátky například Občanští demokraté pro Prahu nebo ANO 2021.

"Značka není pouze název a logo, ale i identita hnutí, která má zásadní význam pro odlišení vlastní práce od práce svých konkurentů. Parazitováním na dlouhodobě budované celostátní značce zneužívají každodenního úsilí našich starostů v čele obcí a důvěry občanů v jejich odvedenou práci," dodal celostátní předseda hnutí Petr Gazdík.

Hnutí argumentuje tím, že Pro Prahu v minulosti nikdy neregistrovalo název se slovem starostové. Ve čtvrtečním rozhodnutí však Městský soud v Praze připomenul, že hnutí Pro Prahu bylo v letech 2013 až 2014 registrováno u ministerstva vnitra jako Starostové pro Prahu. Podle webu Českého statistického úřadu ale pod tímto názvem do zastupitelstva hlavního města nikdy nekandidovalo.

Podle usnesení Městského soudu v Praze Starostové pro Prahu nezneužívají slovo starostové, protože mají na kandidátce 11 starostů z 65 kandidátů. Soud neshledal v rozhodnutí registračního úřadu pochybení, protože ten není oprávněný posuzovat otázku možné zaměnitelnosti politických subjektů.

Podle soudu navíc nelze konstatovat zaměnitelnost, protože kandidátka jednono uskupení má název TOP 09 a Starostové (STAN ve spolupráci s KDU-ČSL, LES a Demokraty Jana Kasla - Spojené síly pro Prahu) a druhá Starostové pro Prahu. V názvu je tak podle soudu řada rozlišovacích prvků.