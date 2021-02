STAN rozhodně nepodpoří delší nouzový stav o celých 30 dní

Praha - Hnutí Starostové a nezávislí (STAN) podle předsedy Víta Rakušana rozhodně nepodpoří prodloužení nouzového stavu o celých 30 dní, jak žádá vláda. Rakušan dnes ve Sněmovně kritizoval to, že kabinet v posledních případech čas nevyužil. Nevyloučil však další jednání s vládními představiteli. Mezi požadavky koalice Pirátů a Starostů patří například přijetí pandemického zákona, díky kterému by opatření proti covidu-19 nouzový stav nevyžadovala. Předseda Pirátů Ivan Bartoš však odmítl, že by tyto požadavky byly "handlem" za hlasy o nouzovém stavu.

Rakušan uvedl, že STAN v posledních případech žádosti vlády odmítal, protože vláda selhává v ochraně země. "Vláda ten čas, který jí vždy byl Sněmovnou dán k tomu, aby něco připravila a udělala, opět nevyužila," konstatoval. Kabinet podle něj neřešil nejpalčivější problémy a využíval toho, že komunisté po nějakém "krátkodobém vydírání" nouzový stav podpořili.

Kabinet žádá kvůli opatřením proti šíření epidemie o prodloužení nouzového stavu do 16. března. Nyní končí nouzový stav s nedělí 14. února. Rakušan připomněl, že STAN spolu s Piráty představil pět návrhů, které by velmi rychle mohly občanům v Česku pomoci. Patří mezi ně urychlené přijetí pandemického zákona. "Umožňoval by vést krizový management mnohem efektivněji a moderněji," řekl.

Starostové také apelují na postupný a promyšlený návrat žáků do škol či zvýšení nemocenské pro lidi v karanténě. "Stejně tak jsme požadovali antigenní testování ve firmách a kompenzace," připomněl obsah nedělní schůzky s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a vicepremiérem Janem Hamáčkem (ČSSD), na kterou dorazil s šéfem Pirátů Ivanem Bartošem.

Bartoš řekl, že žádal ještě víkendový termín schůzky, aby kabinet mohl některé materiály projednat už v pondělí a tento týden se jimi mohla případně zabývat Sněmovna. Většina návrhů však podle něj "nepadla na úrodnou půdu".

Vyloučil, že by schválení návrhů požadoval výměnou za podporu při prodloužení nouzového stavu. "Nerad bych přistupoval na tento handl, které často dělá pan premiér Babiš," řekl. Na schůzce se podle něj o nouzovém stavu nehovořilo. "Neberu tyto věci jako nějakou reciprocitu, ale jako věci, které by sama měla vláda řešit aktivně," uvedl. Piráti podle něj dělají vše pro to, aby nouzový stav pokračovat nemusel.

Poslanci budou jednat o vládní žádosti o další prodloužení nouzového stavu už od čtvrtečního rána. Po pravidelné schůzce zástupců sněmovního vedení to dnes ČTK řekl předseda dolní komory Radek Vondráček (ANO). Původně se debata k prodloužení nouzového stavu předpokládala ve čtvrtek odpoledne.

SPD nepodpoří prodloužení nouzového stavu

Hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) opět nepodpoří další trvání nouzového stavu. Podle předsedy Tomia Okamury je opakované prodlužování stavu nouze důsledkem nekoncepční práce vlády. Řekl to na dnešní tiskové konferenci před schůzí Sněmovny. Vláda podle něj měla dávno novelizovat zákon o ochraně veřejného zdraví, který by umožnil lépe realizovat ochranu rizikových skupin.

Podle Okamury nouzový stav dává kabinetu prostor pro netransparentní nákupy bez výběrového řízení. Poslanec a místopředseda sněmovního branného výboru Radovan Vích uvedl, že by měla mimo jiné být přijata úprava legislativy, díky níž by vojáci mohli být i bez vyhlášeného nouzového stavu nasazováni ve zdravotnických a sociálních zařízeních po dobu pandemie.

SPD zároveň žádá co nejrychlejší návrat dětí do škol. Otevřené jsou nyní jen mateřské a speciální školy a první a druhé třídy škol základních. Ostatní školáci mají výuku na dálku. Podle Okamury by se měly zprovoznit také skiareály.

ČSSD podpoří další nouzový stav, vyzývá k tomu i opoziční strany

Poslanci vládní ČSSD podpoří pokračování nouzového stavu v Česku kvůli covidu-19. Novinářům to dnes řekl první místopředseda sociální demokracie Roman Onderka. Vyzval současně opoziční subjekty ve Sněmovně, aby také zvážily podporu vládní žádosti, i kdyby jen na kratší dobu než požadovaných 30 dní. Podle Onderky epidemická situace neumožňuje nic jiného než nouzový stav prodloužit.

Onderka varoval před tím, že konec nouzového stavu by po 14. únoru znamenal konec veškerých opatření, která brání šíření covidu-19. "Zdravotnická situace v ČR je taková, že nám neumožňuje jinou cestu než prodloužit nouzový stav," uvedl. Konstatoval, že podle vládní rady pro zdravotní rizika by až polovinu potvrzených případů covidu-19 v Česku mohla tvořit nakažlivější tzv. britská varianta viru.

Za klíčové Onderka považuje, aby vláda ANO a ČSSD získala zpět důvěru občanů. "Je třeba dennodenně vysvětlovat, že jen omezením kontaktů a dodržováním nařízení se můžeme dopracovat k tomu, že čísla neporostou a že se nám nezahltí nemocnice," řekl. ČSSD podle něj pokračování nouzového stavu podpoří. "Vyzývá hlavně nevládní subjekty, aby zvážily situaci a podpořily s námi nouzový stav. Jestli po dobu jednoho měsíce, nebo kratší, to není v tuto chvíli podstatné," doplnil.