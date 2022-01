STAN probere Farského stáž s lídry pětikoalice i Piráty

Praha - O odjezdu poslance Jana Farského (STAN) na dlouhodobou studijní stáž do Spojených států budou v tomto týdnu jednat Starostové s Piráty, dnes věc proberou předsedové vládní pětikoalice. Po dnešním jednání předsednictva STAN to novinářům řekl předseda hnutí a ministr vnitra Vít Rakušan. Uvedl, že ke kauze se Starostové vyjádří do konce tohoto týdne, počítá také s dalším vnitrostranickým jednáním ohledně Farského.

Poslanec a místopředseda hnutí STAN před týdnem oznámil, že bude půl roku na stáži na univerzitě v americkém Oregonu, protože Fulbrightova komise podpořila jeho projekt a získal prestižní stipendium. Vzdal se poslaneckého platu a slíbil, že i ze stáže se případně vrátí na klíčová sněmovní hlasování. To dnes Rakušan zopakoval.

Zejména opoziční politici obviňovali Farského mimo jiné z pohrdání voliči, i podle některých představitelů vládních stran bylo Farského rozhodnutí špatné. Odjezd Farského je podvodem na voličích, který činí vládní hnutí Starostů málo důvěryhodným, řekl prezident Miloš Zeman v neděli na Frekvenci 1.

Rakušan už dříve řekl, že z rozhodnutí Farského radost nemá. Doufá v to, že po návratu Farský dokáže ukázat voličům, že jeho studium mělo smysl. Se stipendijní cestou podle dřívějších informací souhlasil premiér Petr Fiala (ODS).