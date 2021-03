STAN nechce, aby nouzový stav trval celých dalších 30 dní

Praha - Hnutí Starostové a nezávislí (STAN) trvá na tom, že by nouzový stav kvůli covidu-19 neměl trvat celých dalších 30 dnů, jak žádá vláda. Novinářům to před dnešním jednáním Sněmovny řekl předseda STAN Vít Rakušan. Podle Starostů by se měl upravit zákaz cestování mezi jednotlivými okresy tak, aby bylo možné cestovat na vlastní chaty. Kontroly by se pak měly zaměřit na dodržování karantény, uvedl Rakušan.

Kabinet v pondělí schválil žádost poslancům, aby nouzový stav v Česku místo 28. března skončil až 27. dubna. Starostové však odmítají, aby Sněmovna dala kabinetu dalších 30 dní. "Vládě by to dalo možnost 30 dnů uplatňovat v podstatě jakákoliv opatření, která se dotýkají nejzákladnějších práv," vysvětlil Rakušan. Vyzdvihl v té souvislosti nedávno schválený pandemický zákon a jeho požadavek, aby kabinet opatření a vývoj epidemie hodnotil ve Sněmovně jednou za 14 dní.

Starostové chtějí ve středu na schůzce s premiérem Andrejem Babišem (ANO) navrhovat, aby lidé mohli cestovat mimo okres do vlastních rekreačních objektů. Jako kompromis připouští i to, že by se v takovém případě museli při případné kontrole prokázat negativním testem na covid-19. Mnohdy zbytečná represe by se podle STAN měla zaměřit na to, aby lidé dodržovali podmínky izolace a karantény.

STAN kritizuje, že se Babiš s opozicí schází vždy na poslední chvíli před hlasováním o nouzovém stavu, ale schůzky se nekonají i průběžně. "Nejsme žádní fanatičtí rozvolňovači, jsme schopni dojít kompromisu. Vláda ho musí zdůvodnit a neschovávat se za 30 dnů nouzového stavu, které využije k tomu, že se s námi zase bude bavit na poslední chvíli," konstatoval Rakušan. Odmítl populistická řešení, která by mohla stát lidi životy.