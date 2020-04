STAN navrhne vznik komise k datům nutným pro chytrou karanténu

Praha - Hnutí Starostové a nezávislí (STAN) s dalšími opozičními stranami navrhne vznik dočasné sněmovní komise, která by kontrolovala, jak se u takzvané chytré karantény využívají citlivá data. Projekt má díky údajům z mobilních telefonů či platebních karet pomáhat odhalit, koho mohli potenciálně nakazit lidé trpící nemocí COVID-19. Předseda STAN Vít Rakušan v tiskové zprávě uvedl, že s projektem souhlasí, opozice ale nemůže rezignovat na dohlížení nad tím, jak se zachází s citlivými údaji.

Projekt se nejprve zavádí v Jihomoravském kraji, ředitel tamní hygienické stanice David Křivánek dnes ČTK řekl, že by v regionu mohl začít naostro fungovat po velikonočních svátcích. STAN uvedl, že se záměrem souhlasí. "Po dohodě s dalšími opozičními stranami STAN navrhne vznik dočasné sněmovní komise, která bude mít nad projektem chytré karantény dohled," uvedlo hnutí.

Dočasná komise by podle Rakušana měla být devítičlenná, každá strana by do ní mohla navrhnout poslance či externího odborníka. Měla by mít za cíl zjišťovat, jaká mobilní data a jaké údaje z platebních karet se budou využívat, kde budou data uchovávána, kdo k nim bude mít přístup či za jakých podmínek budou skartována. Prověřovat by také měla, v jaké formě příslušné orgány data od operátorů a bank získají a zda při jejich předávání hrozí nějaká rizika.

Rakušan uvedl, že téma chce probrat už na jednání Sněmovny, které je v plánu v příštím týdnu. Poslanci při něm budou schvalovat prodloužení nouzového stavu a ve zkráceném režimu legislativní nouze také další balík vládních zákonů ke zmírnění dopadů omezení pohybu lidí nebo obchodu a služeb kvůli koronaviru. "O tom, jak moc je tento dozorový orgán potřeba, jsem přesvědčil i kolegy z dalších opozičních stran, kteří záměr podporují," uvedl Rakušan.