STAN nabízí vládě jednání o podpoře rozpočtu, žádá jeho změny

Praha - Hnutí Starostové a nezávislí (STAN) nabízí menšinové vládě ANO a ČSSD jednání o podpoře státního rozpočtu na příští rok, aby se zamezilo rozpočtovému provizoriu. Hnutí ale požaduje změnu současného návrhu, podle něj by se měly zvýšit investice a snížit mandatorní výdaje. Vláda v pondělí schválila návrh rozpočtu se schodkem 320 miliard. Ve dvousetčlenné Sněmovně mají vládní strany 92 poslanců, STAN šest.

"Nabízíme vstřícný a konstruktivní přístup ve prospěch občanů naší země. Naším cílem je připravit státní rozpočet pro rok 2021, který bude reagovat na krizovou situaci, ale zároveň bude odrážet potřeby 21. století. Zcela zásadním požadavkem bude navýšení poměru investic i snížení mandatorních výdajů, abychom za každou vynaloženou korunu dostali za pár let dvě koruny zpátky," uvedl v tiskové zprávě předseda STAN Vít Rakušan.

Starostové uvedli, že k nynější podobě rozpočtu mají velké výhrady. Podle nich by se návrh měl zaměřit na potřeby vyvolané současnou koronavirovou epidemií a na dlouhodobé priority, jako jsou digitalizace a zjednodušení státní správy, modernizace vzdělávání a péče o krajinu.

"Dostat se za současné situace do rozpočtového provizoria by byla nejhorší varianta. Ve finále by na to doplatili všichni. Od státního aparátu, samospráv, až po firmy, důchodce i rodiny s dětmi. Jsme připraveni s vládou diskutovat o podpoře rozpočtu za jasně stanovených podmínek a změn současné podoby návrhu, který představila ministryně financí (Alena Schillerová, za ANO)," uvedla poslankyně STAN Věra Kovářová.

Vláda se v minulých letech při schvalování rozpočtu opírala o 15 poslanců KSČM. Komunisté, kteří s ANO podepsali dohodu o toleranci kabinetu, ale mají proti nynějšímu rozpočtu výhrady a svou podporu podmiňují snížením výdajů na obranu o deset miliard korun. Proti tomu se ostře ohradila armáda a Schillerová řekla, že stojí za podobou obranného rozpočtu, na kterém se dohodla s ministrem obrany Lubomírem Metnarem (za ANO).