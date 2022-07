STAN je podle Rakušana obětí vlastní politické puberty, omluvil se voličům

Hradec Králové - Hnutí STAN si může podle předsedy Víta Rakušana za své problémy samo. Jestli jsme obětí, tak vlastní nezkušenosti a politické puberty, uvedl v úvodní řeči mimořádného volebního sněmu, který je reakcí na kauzy spojené s financováním hnutí. Uvedl také, že se omlouvá voličům, kteří v Starosty a nezávislé vložili důvěru. Doufá, že sněm v Hradci králové změní trajektorii vývoje.

Rakušan zopakoval, že hnutí se ocitá v nejsložitější situaci za dobu existence, paradoxně po největších úspěších, tedy v době, kdy se dostalo do Strakovy akademie. Hnutí podle něj porušilo závazek vůči lidem, kteří mu dali důvěru a které zklamalo. "Můžeme si za to sami," konstatoval s tím, že nelze být ublížený a přijímat to, že hnutí do nynější situace vmanévroval.

"Jsme rekordmani v tom, kolik problémů jsme nasekali v tak krátkém čase," konstatoval. Od sněmu očekává, že voličům nabídne nové lidi, kteří nebudou spojeni s korupčními kauzami.

Rakušan vyzval k nastartování nové dynamiky v hnutí STAN a také k postavení hráze proti politickému souboji zredukovaného na marketingovou strategii, na laciné sliby a nabídku jednoduchých řešení.

Narychlo svolaným sněmem reaguje STAN mimo jiné na korupční kauzu spojenou s pražským dopravním podnikem, v níž čelí stíhání bývalý primátorův náměstek za STAN Petr Hlubuček. V posledních měsících se potýkali také s kritikou stranického financování. Hnutí kvůli tomu v lednu oznámilo, že vrátí všechny dary od právnických osob od loňských voleb, i když neporušilo žádný zákon. První místopředseda Jan Farský pak v posledních měsících tráví čas v USA na stipendiu, kvůli kterému v lednu po kritice opozice složil poslanecký mandát. V reakci na mediální informace o svém dřívějším podnikání na Kypru se pak loni v listopadu vzdal kandidatury na ministra průmyslu tehdejší místopředseda STAN Věslav Michalik, jenž v červnu zemřel.

Fiala na sněmu pochválil práci ministrů za STAN i reakci hnutí na korupční kauzu Premiér a předseda ODS Petr Fiala na sněmu hnutí STAN pochválil práci ministrů za Starosty a nezávislé, poděkoval i exministrovi školství Petru Gazdíkovi, který odstoupil kvůli kontaktům s obviněným lobbistou Michalem Redlem. Problémy mají čas od času všechny strany, podstatné je, jak se k tomu postaví, ty demokratické se z nich dokážou poučit, uvedl. Zhruba 350 delegátům také řekl, že se těší se na další spolupráci s hnutím. V několikaminutové řeči připomenul loňskou cestu nynější vládní koalice do Strakovy akademie. "Společně (nyní) vytváříme vládu, jsme partneři, máme společné hodnoty, cíle a hlavně společnou odpovědnost," řekl. Česko podle něj potřebuje v nelehké době dobrou vládu. "Lidé čelí kvůli válce nebývalým výzvám a potřebují naši pomoc," uvedl s odkazem na energetickou krizi a inflaci. "Máme odpovědnost vyplývající z předsednictví EU, aktivně pomáháme Ukrajině," vypočítával dál. Po sedmi hektických měsících je podle něj na bilancování brzy. Vláda ale funguje dobře, a to i díky ministrům za STAN, uvedl. Jmenoval předsedu STAN Víta Rakušana, který podle něj odvádí skvělou práci nejen při řešení uprchlické krize, ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu, který musí řešit energetickou situaci, ministra Mikuláše Beka, který připravil předsednictví EU. Za práci ve školství ale i za rozhodnutí rezignovat kvůli korupční kauze Dozimetr poděkoval Gazdíkovi. Zmínil i spolupráci s poslanci a senátory STAN a s Gazdíkovým nástupcem Vladimírem Balašem. Fiala přijel na sněm do Hradce Králové osobně, předsedové tří zbývajících koaličních stran poslali delegátům sněmu videozdravice. Markéta Pekarová Adamová za TOP 09, Ivan Bartoš za Piráty a Marian Jurečka za lidovce. I oni hnutí poděkovali za účast ve společném vládním projektu.