STAN chce potvrzení, zda Zeman v kauze Vrbětice vyzradil tajné informace

Praha - Bezpečnostní složky by podle senátorského klubu Starostů měly horní komoře prostřednictvím jejího bezpečnostního výboru sdělit, zda prezident Miloš Zeman v nedělním projevu ke kauze Vrbětice porušil ochranu utajovaných skutečností, a vyzradil tak tajné informace cizím mocnostem. Novinářům to sdělil předseda klubu Petr Holeček.

Ústavní právníci by následně měli podle Holečka posoudit, zda Zeman porušil ústavu. Pokud by se tak stalo, klub by ve spolupráci s dalšími frakcemi a vedením Senátu pracoval na přípravě ústavní žaloby na hlavu státu. "Nic není tak jednoduché, jak vypadá," řekl Holeček.

Právní analýzu Zemanových výroků si zadal také senátorský klub ODS a TOP 09. O případné žalobě rozhodne v řádu týdnů, řekl v úterý ČTK předseda klubu Zdeněk Nytra. K případné žalobě by se připojily i další nevládní frakce.

Zeman v nedělním projevu mimo jiné uvedl, že neexistují důkazy, podle nichž by ruští agenti byli ve vrbětickém muničním skladu. Podle Zemana je třeba prověřit i původní vyšetřovací verzi, podle níž výbuch nastal v důsledku neodborné manipulace s výbušným materiálem. Premiér Andrej Babiš (ANO) i vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) následně uvedli, že předmětem vyšetřování je už jen verze s účastí ruských agentů.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) v neděli uvedl, že Zeman v projevu zveřejnil údaje z živého spisu, čímž ohrozil vyšetřování i bezpečnost ČR. Některé informace k případu naopak nezmínil. Zemanův projev podle něho využívají k argumentaci ruská prorežimní média i dezinformační weby.