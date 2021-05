STAN chce k informacím o cestě Hamáčka schůzky komisí a výborů

Praha - Informace k neuskutečněné cestě ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) do Moskvy by měly co nejdřív projednat příslušné sněmovní komise a výbory. Novinářům to ve Sněmovně řekl předseda Starostů a nezávislých (STAN) Vít Rakušan. Podle serveru Seznam Zprávy chtěl Hamáček v Rusku vyměnit informace související s útokem na muniční sklady ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 za dodávky vakcíny proti covidu-19 Sputnik V a uspořádání summitu amerického a ruského prezidenta v Praze. Hamáček to popřel.

Koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) chce, aby Sněmovna o informacích jednala na uzavřeném jednání za účasti zástupců zpravodajských služeb. Podle Rakušana o tomto plánu nyní jedná grémium Sněmovny. "Měl by to být návrh grémia. Pokud by to tak nebylo, navrhoval bych přerušení jednání pro schůzku jednotlivých výborů a komisí," řekl Rakušan. S projednáním tématu by se podle něj nemělo čekat.

Podle komunistů hrozí, že kvůli mimořádným schůzím "v mediálním vleku" Sněmovna nestihne do rozpuštění před volbami probrat důležité předlohy. Zatím se ale podle místopředsedy klubu Leo Luzara nerozhodli, jak budou dnes postupovat. Spatřujeme načasování (kauzy) a snahu reagovat mimořádnou schůzí za riskantní, protože můžeme zablokovat jednání Sněmovny, uvedl Luzar. Dolní komora má podle něj výbory, které se mohou věci věnovat.

Hnutí SPD podle předsedy Tomia Okamury chtělo po Hamáčkovi vysvětlit okolnosti plánované cesty už dříve. Svolání mimořádné schůze Sněmovny podpoří.

Rakušan svolá schůzku stálé komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství, kterou vede. Zařazení tématu Hamáčkovy cesty navrhuje spolu s Piráty také na program bezpečnostního výboru. Starostové chtějí, aby záležitost v co nejkratší době projednalo i plénum, i když v takovém případě je větší hrozba, že uniknou citlivé informace. Na komisích a výborech je navíc výhodou, že jednotliví aktéři vystupují samostatně, podotkl šéf STAN.

Video: STAN chce k informacím o Hamáčkově cestě co nejdřív schůzky komisí a výborů

04.05.2021, 13:00, autor: PSPČR, zdroj: PR

Zprávy označil Rakušan za nesmírně vážné, takže doufá v to, že nejsou pravdivé. "Pokud se jako pravdivé ukážou, měly by vést k rezignaci ministra vnitra," uvedl. Doplnil, že nechce žít v zemi, kde vicepremiér obchoduje s bezpečností republiky. STAN a Piráti podle něj ale trvají na tom, že v současnosti je lepším postupem rozpustit Sněmovnu a vyhlásit předčasné volby než pouze vyslovit nedůvěru vládě. O to naopak usiluje koalice Spolu. "Nemůžeme teď předat moc do rukou prezidentovi," řekl Rakušan.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš řekl, že jeho strana bere informace vážně. "Pokud se potvrdí, musí z toho pan ministr vyvodit osobní zodpovědnost," řekl. Souhlasí s tím, že záležitost je nutné prošetřit co nejdříve. "Podpoříme jeho projednání a žádáme svolání bezpečnostního výboru," řekl Bartoš.

Spolu chce vyslechnout zpravodajce ve Sněmovně

Koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) žádá o uspořádání uzavřeného jednání Sněmovny, na kterém by zpravodajci osvětlili dění kolem kauzy Vrbětice a důvody plánované a nakonec neuskutečněné cesty vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) do Moskvy. Uzavřené jednání by se podle šéfa sněmovního klubu ODS Zbyňka Stanjury mělo odehrát ještě dnes, jinak by měla věc být projednána ve výborech. Spolu tak reaguje na informace serveru Seznam Zprávy , že Hamáček chtěl na plánované cestě do Moskvy vyměnit informace související s útokem na muniční sklady ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 za dodávky vakcíny proti covidu-19 Sputnik V a uspořádání summitu amerického a ruského prezidenta v Praze. Vicepremiér to odmítl, článek je podle něj postavený na spekulacích a lžích. Podle Spolu by měl Hamáček rezignovat a vláda se podrobit hlasování o nedůvěře. Podle šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové a předsedy lidovců Mariana Jurečky ohrožuje ministr vnitra bezpečnost Česka a zachoval se vlastizrádně.

O požadavku uspořádání uzavřeného jednání dolní komory bude Spolu jednat na organizačním výboru Sněmovny. Podle Stanjury jde o tak závažné téma, že by ho měli poslanci probrat hned. Za uzavřenými dveřmi proto, aby mohli vyslechnout zpravodajské informace, které nemohou být veřejné.

Podle předsedy ODS Petra Fialy je Hamáček ve vážném podezření, že chtěl prodat národní bezpečnost za milion dávek neověřené vakcíny. "Je to neuvěřitelné, tímto způsobem ohrožovat naši bezpečnost, důvěryhodnost a snížit se k takovému odpornému obchodu. Jan Hamáček by měl hned rezignovat, nemůže vést ministerstvo, které je zodpovědné za bezpečnost lidí. On naopak bezpečnost občanů přímo ohrožuje. Toto je další důvod, proč koalice Spolu považuje za nutné vyslovit vládě nedůvěru," uvedl Fiala na sociálních sítích. Podle Adamové se bude Fiala tento týden zotavovat po zdravotním zákroku.

Podle několika zdrojů webu Seznam Zprávy sdělil Hamáček plány své cesty účastníkům schůzky na ministerstvu vnitra 15. dubna. Mezi nimi podle serveru byli český velvyslanec v Rusku Vítězslav Pivoňka, ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace Marek Šimandl, ředitel Vojenského zpravodajství Jan Beroun a policejní prezident Jan Švejdar, později také nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Většina účastníků se podle zdrojů Seznam Zpráv snažila Hamáčka přesvědčit o tom, aby připravovanou cestu do Moskvy odvolal. Hamáček uvedl, že 14. dubna se na vnitru uskutečnilo několik schůzek za účasti ředitelů bezpečnostních složek, nejvyššího státního zástupce a velvyslance ČR v Moskvě. Jediným tématem byl ale podle něj dopad kauzy Vrbětice na bezpečnost státu a vztahy mezi ČR a Ruskem. "Mimo jiné z toho důvodu, že média měla prokazatelně část informací o kauze Vrbětice a hrozil jejich únik," uvedl dnes vicepremiér.

"V žádném okamžiku nebyl předmětem jednání jakýkoliv výměnný obchod s Ruskou federací. Tyto ničím nepodložené spekulace poškozují zájmy České republiky a nahrávají zájmům cizí moci," dodal Hamáček. Stanjura přirovnal údajné dění kolem Hamáčkovy cesty do Moskvy k postupům připisovaným jihoamerickým diktaturám. "Měl v Moskvě v plánu zobchodovat dva lidské životy, teroristický útok za neschválenou vakcínu a uspořádání summitu," uvedla Adamová, proč se podle ní vicepremiér zachoval vlastizrádně a proti zájmům ČR. Zdůraznila také, že poškodil zemi před spojenci.

Hamáček ve středu 14. dubna oznámil, že odletí v pondělí 19. dubna do Moskvy jednat o dodávkách vakcíny Sputnik V. Cestu, kterou kritizovali premiér Andrej Babiš (ANO) i opozice, pak zrušil. Později ji označil za zastírací manévr kvůli postupu ČR po zveřejnění informací o kauze Vrbětice. Podle šéfa lidovců Jurečky má co vysvětlovat i premiér, například proč svolil k použití vládního letounu při plánované cestě. Podle vyjádření premiéra pro server Novinky.cz to není pravda. "Je to lež a pan předseda (Marian) Jurečka by se měl omluvit," citoval server premiéra. Už dříve televizi Prima řekl, že o kauze ví jen z médií a musí nejprve hovořit s Hamáčkem.