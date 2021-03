STAN chce, aby vláda představila plán pro příští měsíce očkování

Praha - Hnutí Starostové a nezávislí (STAN) žádá, aby vláda představila poslancům i veřejnosti svou strategii pro příští měsíce, kdy bude dostupné větší množství vakcín proti covidu-19. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) by měl také vysvětlit projekt české vakcíny, řekl před dnešním jednáním Sněmovny novinářům předseda Starostů Vít Rakušan.

Starostové mají podle Rakušana obavu z toho, jak bude vypadat očkování v březnu a dubnu. "V březnu má dorazit milion dávek vakcíny a v dubnu dva a nyní očkujeme zatím 30.000 lidí denně," vysvětlil. Kabinet by podle něj měl sám aktivně vystoupit a sdělit, jaká je jeho strategie.

Vláda by podle něj měla mimo jiné informovat, jaká odpovědnost bude přímo na premiérovi Andreji Babišovi (ANO), který očkování koordinuje. "Jaká bude na jednotlivých krajích, jak do té složité logistiky zatáhnout starosty a starostky. Zatím nemáme žádnou představu, pouze slyšíme, že to zvládneme," uvedl Rakušan.

Kabinet před týdnem schválil pokračování projektu české vakcíny proti covidu-19. Vývoj očkovací látky byl loni kvůli dostupnosti komerčních vakcín zastaven. Náklady na další fázi vývoje se předběžně odhadují až na 250 milionů korun. "Budeme se ptát ministra zdravotnictví, co s projektem bude," uvedl Rakušan. Starosty zajímá, kdy ČR naposledy vyrobila vlastní vakcínu, jaký bude celkový rozpočet projektu a efekt investovaných peněz a zda Česko potřebuje vyvíjet vlastní očkovací látku.

Starostové také považují za nedostačující nový kompenzační program, který představila vláda v pondělí. Podnikatelé, kterým klesly meziročně tržby alespoň o 50 procent, mají mít nárok na náhradu 60 procent z nákladů. "Například v gastronomii je to neuvěřitelně málo. Těch 60 procent fixních nákladů je něco, co už jim nepomůže a my se v postcovidové době probudíme do reality, kdy tito restauratéři nebudou moci živnost obnovit," uvedl. Pomoc by se měla pohybovat alespoň kolem 80 procent fixních nákladů, míní Rakušan.