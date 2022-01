STAN bude o Farského stáži jednat v nejbližších dnech

Praha - Předsednictvo hnutí Starostové a nezávislí (STAN) bude o stáži poslance Jana Farského ve Spojených státech jednat v nejbližších dnech. Novinářům to po dnešním jednání vlády řekl předseda STAN Vít Rakušan. Premiér Petr Fiala (ODS) řekl, že si je vědom všech problémů, které z odjezdu místopředsedy STAN na půlroční pobyt vyplývají. Ministerský předseda věří, že si jich je vědom také Farský, který si i přes půlroční absenci ve Sněmovně rozhodl ponechat poslanecký mandát.

Farský začátkem minulého týdne oznámil, že Fulbrightova komise podpořila jeho projekt a získal prestižní stipendium. Vzdal se poslaneckého platu a pozice šéfa klubu STAN a přislíbil, že i ze stáže se případně vrátí na klíčová hlasování. Do Spojených států odletěl o víkendu. Opoziční politici obviňují Farského z pohrdání voliči, ale i podle některých představitelů vládních stran bylo Farského rozhodnutí špatné.

Farský při oznámení svého odjezdu zmínil, že ji vedle Rakušana probíral také s premiérem Petrem Fialou (ODS), který ho podpořil. Fiala to ale odmítá. "Pan poslanec mě informoval o svém úmyslu do USA odjet a využít tohoto stipendijního pobytu. Sdělil, že se bude účastnit všech podstatných hlasování ve Sněmovně. Já to vzal na vědomí, žádnou radost z toho postupu nemám. Jsem si vědom všech problémů, které z toho vyplývají. Věřím, že si je toho vědom i pan Farský," dodal.

Rakušan řekl, že Fiala dnešním vyjádřením v podstatě shrnul názory, které zazněly na úterním jednání lídrů pěti stran vládní koalice ve formátu K5. "Já jsem o tom jednal s panem (Ivanem) Bartošem jako předsedou koaličního partnera, ve zcela nejbližší době o tom budeme jednat jako předsednictvo," uvedl. Termín jednání Starostové podle mluvčí Sáry Beránkové zatím nestanovili. Podle Rakušana mimo jiné i kvůli tomu, aby se mohl připojit vzdáleně i Farský.

Poslanci STAN oslovení ČTK dnes většinou v souvislosti s Farským odkázali na chystané jednání předsednictva, před kterým se nechtějí vyjadřovat. Někteří z nich podporují, aby si ponechal poslanecký mandát. Jinak by podle nich přišla česká politická scéna o kvalitního a zkušeného politika, který svou absenci díky nabytým zkušenostem a kontaktům z USA posléze několikanásobně nahradí.