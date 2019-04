Praha - Novým předsedou Starostů a nezávislých se dnes na sněmu hnutí stal podle očekávání Vít Rakušan, neměl protikandidáta. Chtěl by hnutí dovést k vládnímu angažmá, STAN by měl podle něj také vyhrát krajské volby. V čele strany nahradil Petra Gazdíka, který se již o znovuzvolení neucházel. Gazdíka na přání Rakušana delegáti zvolili místopředsedou. Prvním místopředsedou se stal předseda poslaneckého klubu Jan Farský, ani on neměl protikandidáta. Na posty dalších místopředsedů delegáti zvolili kromě Gazdíka Věru Kovářovou a Radima Sršně, kteří své funkce obhájili. Delegáti si zvolili i další členy užšího i širšího vedení hnutí.

Rakušan za silný mandát, ke kterému mu pomohly hlasy téměř 94 procent delegátů, poděkoval. V kandidátském projevu řekl, že Starostové a nezávislí musí usilovat o účast v prodemokratické vládě. Jeho ambicí by také mělo být, aby vyhrálo krajské volby. Ze STAN chce vybudovat silné hnutí, které se nebojí samostatné existence. Věří, že se hnutí podaří získat největší senátní klub a následně i pozici předsedy Senátu. Mělo by být protiváhou politice Hradu.

Rakušan zkritizoval vládu, která podle něj trpí personální nouzí. STAN si podle něj musí říct o vládní zodpovědnost a má usilovat o to, aby se hnutí stalo příští vládní silou a bylo součástí silné prodemokratické vlády. Jako členy vlády by si uměl představit třeba poslankyni Věru Kovářovou nebo senátory Mikuláše Beka a Jiřího Drahoše. Vyhrát by chtěl také krajské volby.

Řekl, že Česká republika nevzkvétá a nevyužívá svého potenciálu. Voličům chce nabídnout vizi pěti inovací, které se týkají vzdělávacího systému, státní správy a jednoduchého státu, hluboké reformy sociálního systému, inovací v oblasti ekonomiky a životního prostředí.

Novinářům později řekl, STAN bude navrhovat volební právo do komunálních voleb i pro šestnáctileté občany ČR. Do budoucna by se toto volební právo podle něj mohlo rozšířit i na další volby. Nemyslí si, že návrh je odsouzen k neúspěchu. Rakušan se bude chtít postupně scházet s představiteli dalších politických stran kromě KSČM a SPD, rád by se setkal i s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Zopakoval, že skončí jako starosta Kolína, z tamního zastupitelstva ale odejít nehodlá.

Europoslanec Stanislav Polčák na tiskové konferenci kritizoval současné podmínky udílení evropských dotací, kdy je mohou získat i velké korporace. Uvedl, že hnutí bude chtít vyzvat vládu ke změně podmínek čerpání dotací. Čerpání by dle něj mělo být nasměrováno především pro obce, města, regiony, pro malé a střední podniky, pro výzkum, vědu, základní infrastrukturu a dostupnost služeb.

Dosavadní předseda Gazdík svému nástupci symbolicky po volbě předal stan. Popřál mu, aby se o něj dobře staral, aby ho neušpinil a aby ho zvětšoval.

Rakušanovi již poblahopřáli například předseda ODS Petr Fiala, šéf TOP 09 Jiří Pospíšil, předseda lidovců Marek Výborný nebo předseda Pirátů Ivan Bartoš. Představitelé některých politických stran vystoupili i na dnešním sněmu. Zástupci vedení KDU-ČSL, ODS i TOP 09 vyzvali ke spojení sil před krajskými a senátními volbami

Ani Farský neměl ve volbě prvního místopředsedy protikandidáta. Za hlavní prioritu STAN označil vzdělanost a vzdělání, které jsou podle něj nejlépe investovanými penězi a jsou i odpovědí na bezpečnost České republiky a její růst. Za velkou výzvu označil zmenšování meziregionálních rozdílů.

Tématem odpolední části sněmu je například debata o programovém směřování hnutí.