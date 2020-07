Stále více žen umírá na rakovinu plic, začaly víc kouřit

Praha - Stále více žen umírá na zhoubný nádor plic. Mezi roky 2007 a 2017 narostl v Česku počet těchto žen o více než 26 procent. Vyplývá to z dat Národního onkologického registru. Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška může být jednou z příčin to, že stále více žen začalo v posledních několika dekádách kouřit. Dnes to řekl na tiskové konferenci k programu včasného odhalení nádorů plic.

Situace je podle Duška podobná i v jiných evropských zemích. "Je to vidět i v těch oblastech Evropy, kde je to zdokumentováno různými výzkumy, uvedl Dušek. "Samozřejmě ten nádor nevznikl za jeden rok. Když teď vidíme ten nárůst, tak se bavíme o dámách, kterým je padesát let plus a musí to mít opravdu nakouřeno. Je to tedy jev, který začal dvacet třicet let zpátky, možná ještě více," dodal Dušek.

V roce 1997 připadalo na 100.000 obyvatel asi 20 žen s rakovinou plic, za deset let se tento počet více než zdvojnásobil. Podle Duška bude tento trend pokračovat i v budoucnu. Množství mužů s rakovinou plic se naopak snižuje, stále jich však je asi dvakrát více, než žen. V Česku ročně nádorem plic onemocní téměř 7000 lidí, 90 procent z nich kvůli kouření, ať už aktivnímu, nebo pasivnímu. Největší prevencí je proto podle Martiny Vašákové z České pneumologické a ftizeologické společnosti nekouřit.

"V současné době je mírný trend poklesu kuřáků v populaci, ale stále je to jedna třetina České republiky," řekla Vašáková. Podle ní je důvodem pozdního odhalení rakoviny plic hlavně to, že lidé nepřikládají příznakům velkou váhu a často si myslí, že se jedná o méně závažné onemocnění. S tím byl měl pomoci program na včasného odhalení nádorů, kam by se od příštího roku mohli přihlašovat současní i bývalí kuřáci mezi 55 a 74 lety života, kteří jsou nejvíce ohroženou skupinou.