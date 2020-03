Stále se nám daří správně časovat formu, pochvaluje si Sáblíková

Praha - Rychlobruslařka Martina Sáblíková má za sebou další vydařenou sezonu, ve které potřinácté v kariéře ovládla celkové hodnocení Světového poháru na dlouhých tratích a uspěla i na mistrovství světa na jednotlivých tratích. V Salt Lake City získala zlatou a stříbrnou medaili. Už pouze jeden cenný kov jí chybí k tomu, aby svou sbírku ze světových šampionátů zaokrouhlila na 30 medailí.

"Samozřejmě, že to pro mě byla úspěšná sezona. Připravovali jsme se hlavně na mistrovství světa v Salt Lake City, které mi vyšlo na jedničku. Těžko říct, kam bych ji zařadila, protože takových sezon už bylo docela dost. Určitě někam do popředí, ale já jsem hlavně ráda za to, že to pořád jde. Že se nám daří načasovat formu na vrchol sezony," řekla Sáblíková na dnešní tiskové konferenci v Praze.

Poslední závod sezony absolvovala dvaatřicetiletá rychlobruslařka, která sbírá úspěchy od sezony 2006/07, o víkendu v Heerenveenu, kde po čtvrtém místě v závodu na 3000 metrů těšně ovládla celkové hodnocení SP. "Možná jsem se z toho ještě nevzpamatovala. Nejprve jsem si tam snažila užít vyhlášení. Vyhrát třináctkrát je něco, s čím jsem nepočítala, když jsem začínala. Celou neděli jsme si pak užívala skvělou atmosféru v Heerenveenu," uvedla Sáblíková.

Rychlobruslení se vyhnuly problémy s koronavirem, zrušenými závody či starty v prázdných arénách. "Za to jsem hrozně ráda. Když jsme přijeli do Heerenveenu, tak jsme dostávali různé zprávy od mezinárodní federace a trošku jsme se báli, že závody zruší a na stadionu nikdo nebude. Naštěstí se to nestalo. Tamní atmosféra je nezapomenutelná a nedá se ničím nahradit," oddechla si.

Absolvovat finále SP bez diváků by prý bylo horší než příprava. "Na tréninku se nás potká třeba 60 a každý tam má svůj realizační tým, takže na stadionu je dost lidí. Tady nás bylo dvanáct na ledě. I na závodech v Inzellu před sezonou by to bylo lepší," uvedla Sáblíková.

Rodačka z Nového Města na Moravě se nyní chystá odpočívat. "Už se těším domů, že nebudu muset nikam cestovat. Za celou sezonu toho bylo dost. A hlavně nebudu muset kontrolovat čas a hlídat si, abych vše stihla podle plánu," řekla svěřenkyně trenéra Petra Nováka. "Bude úplně jedno, zda vstanu v sedm nebo v devět. Budu moct vysadit, což bude úleva pro hlavu," těšila se Sáblíková.

Tréninková parťačka Nikola Zdráhalová jí už dopředu hlásila, že nejpozději za týden spolu půjdou běhat. "Spíše to ale bude chůze prokládaná během. Když člověk nic nedělá, tak tělo bolí. Známe to, když máme pět dní v sezoně volno," přiznala Sáblíková.

Potěšilo ji, že jako první o tréninku začal mluvit někdo jiný než ona. "Většinou to bývám já, kdo dává impulz, že týden deset dní stačí. Tentokrát to přichází z mladších řad, což si užívám," usmívala se trojnásobná olympijská vítězka.

Spíše než fyzicky si ale potřebuje odpočinout psychicky. "Hlava dělá kolikrát více než to, co má člověk natrénováno. I proto mi nevadí trénink. Stres ze závodů je horší a při tréninku ho mám. Takže bych se klidně mohla začít připravovat už zítra," uvedla Sáblíková.

I přes řadu úspěchů nemá problém s motivací. "Mám ten sport ráda a nerada bych z rychlobruslařského světa, což je pro mě druhá rodina. Strávím s nimi přes zimu více času než se svojí vlastní rodinou. Baví mě to a chtěla bych ostatním ještě chvilku ukazovat, že mezi ně patřím," řekla Sáblíková.