Stále méně oblíbený Macron se stává přítěží pro vlastní stranu, píše Le Figaro

Paříž - Prezident Emmanuel Macron měl dlouho neochvějnou pozici hlavního hybatele francouzské politiky. Kvůli svým krokům při prosazování důchodové reformy, kvůli svému chování vůči poslancům i kvůli bouřlivé reakci veřejnosti na reformu se ale nyní Macron stává pro vlastní stranu Obnova (Renaissance) do jisté míry přítěží, píše v analýze deník Le Figaro.

Macron v pondělí v projevu k národu řekl, že vnímá hněv společnosti. Část jeho spolustraníků věří, že se prezidentovi povede dostat Francouze zpět na svou stranu pomocí cest do regionů. Dnes na něj ale v Alsasku čekala stovka demonstrantů, kteří svůj vztek vyjadřovali tlučením do hrnců. Část straníků je v pokušení oslabeného politika obcházet.

"Prezident je v první linii, zasáhlo to jeho politický kapitál. Vláda dostatečně nepohltila politickou nespokojenost," domnívá se nejmenovaný člen vlády. Předsedkyně Národního shromáždění Yaël Braunová-Pivetová prezidenta nepřímo hájila, když ve vysílání stanice France Inter řekla, že "možná čekáme od prezidenta moc", a vyzvala ostatní politické síly k odpovědnosti.

Část poslanců Macrona viní z usurpace moci a panovačnosti. "Je chyba věci personifikovat a vládnout sám," míní poslankyně Obnovy Caroline Janvierová. "Někteří už ho nemůžou ani vystát," řekl deníku Le Figaro nejmenovaný poslanec z Macronovy strany.

Emmanuel Macron se dnes objevil na veřejnosti poprvé od chvíle, kdy podepsal nepopulární penzijní reformu. Před továrnou v Alsasku ho přivítali protestující bučením a boucháním do hrnců. Někteří drželi transparenty kritizující prezidenta. Když pak Macron zamířil do nedaleké vesnice, mnoho lidí na něj pokřikovalo: "Macrone, odstup!". Jak popsala agentura Reuters, našli se i tací, kteří mu naopak děkovali, vyjadřovali podporu a chtěli se s prezidentem fotit. Převážně ale bylo přijetí v tomto regionu pro Macrona spíše nepřátelské. A to i přesto, že šlo v minulosti o oblast, která ho ve volbách výrazně podpořila.

Během návštěvy vesnice Sélestat Macron uvedl, že nemá problém s tím, že lidé vyjadřují svou nespokojenost. "Země se ale musí posunout kupředu," uvedl. O něco dříve během návštěvy továrny na adresu protestujících, kteří vyjadřují svou nespokojenost bitím do hrnců a pánví, rovněž poznamenal, že pánve "Francii nepomohou posunout se vpřed". Není podle něj možné, aby společnost naslouchala jen těm, kteří "dělají největší hluk".

Symbolický políček dostal Macron minulý čtvrtek, když bývalá ministryně energetiky a životního prostředí Barbara Pompiliová a tři její kolegyně vystoupily z poslaneckého klubu strany Obnova a zůstaly jen přidruženými členkami. Počet vládních hlasů to neohrozí, ale je to silné gesto, píše Le Figaro.

Další projev nedůvěry se objevil minulou středu, kdy poslanci zamítli jmenování Macronova kandidáta do čela národní agentury na ochranu životního prostředí. Čtyři poslanci z Macronova tábora hlasovali proti, další čtyři se zdrželi.

Historik Jean Garrigues hovoří o "obrazu republikánského monarchy, který je symbolicky katastrofální". Macron sám sebe stavěl do centra dění a odmítal ponechat větší autonomii poslancům, kteří ho podporovali, míní historik. Paradoxně "bonapartistický styl", který Macronovi a jeho straně zajistil jasné vítězství a většinu při parlamentních volbách v roce 2017, je mu teď na škodu. "Všichni na tom tratí. Poslanci, protože se k němu přiklonili a on, protože jeho osobní popularita uvadá," uzavírá Garrigues.