Stáj Red Bull chce v Saúdské Arábii potvrdit výborný vstup do sezony F1

Džidda (Saúdská Arábie) - Úřadující mistr světa formule 1 Max Verstappen a jeho týmový kolega Sergio Pérez se pokusí ve víkendové Velké ceně Saúdské Arábie potvrdit výborný vstup stáje Red Bullu do sezony. Dva týdny po zisku double v zahajovací Grand Prix Bahrajnu bude lídr Verstappen obhajovat v Džiddě loňský triumf. Zapomenout na trable z Bahrajnu chtějí piloti Ferrari a Mercedesu.

"Lidé říkají, že jsme po prvním vítězství v naprosté euforii a že se už vidíme jako šampioni. V Bahrajnu je však specifický okruh. Předvedli jsme tam dobrý závod, neznamená to ale, že to tak bude i v dalších podnicích," řekl televizi RTL konzultant Red Bullu Helmut Marko.

Verstappen s Pérezem potvrdili v Bahrajnu rychlost z předsezonních testů a dění v Sáchiru si podmanili. Po triumfu v kvalifikaci nedali soupeřům šanci ani v závodě. Verstappen ovládl úvodní Velkou cenu sezony poprvé, připsal si 36. vítězství v kariéře a vykročil za možným třetím mistrovským titulem za sebou a celkově.

Před závodem v Saúdské Arábii se ale Verstappen musel vypořádat se žaludečními potížemi, kvůli kterým do dějiště přiletí s denním zpožděním. "Pár dní mě to trápilo, ale už jsem v pořádku. Musel jsem však odložit let a na trati tak budu až v pátek," napsal Verstappen na instagramu.

Dominance úřadujících šampionů ohromila i soupeře. George Russell z Mercedesu prohlásil, že Red Bull může letos vyhrát všech 23 závodů. Za hlavního Verstappenova soupeře je proto nyní považován týmový kolega Pérez.

Třiatřicetiletý Mexičan vybojoval vloni v Džiddě pole position a o triumf přišel kvůli zastávce v boxech a nešťastně načasovaném vyjetí zpomalovacího vozu po nehodě Nicholase Latifiho. "Bude zajímavé sledovat, jak se nám v Džiddě povede. Oproti Bahrajnu je to zcela jiná trať. Vloni jsem zde vedl, ale pak jsem měl velkou smůlu. Snad na mě teď bude řada, abych vyhrál," uvedl Pérez.

Do boje o čelní příčky se chce vrátit Ferrari. Carlos Sainz dojel v Bahrajnu čtvrtý, Charles Leclerc měl technické potíže, odstoupil ze třetího místa a v Džiddě odstartuje kvůli výměně komponentů v motoru o deset příček dál, než skončí v kvalifikaci.

Mimo stupně vítězů byli také piloti Mercedesu - Lewis Hamilton byl pátý a Russell sedmý. Sedminásobný mistr světa Hamilton také poukázal na chyby ve vývoji vozu. "Nezvládli jsme to a nezvládli jsme to ani vloni. Je třeba z toho vyvodit zodpovědnost. Pořád jsme ale několikanásobní mistři světa a neznamená to, že se nemůžeme posunout dopředu," poznamenal Hamilton.

Povedený úvod chce naopak zopakovat Aston Martin s Fernandem Alonsem. Jednačtyřicetiletý Španěl byl v Bahrajnu třetí, jeho týmový kolega Lance Stroll dojel šestý. "Na závody v Džiddě a Austrálii jsem zvědavý. Jsou to velmi odlišné okruhy s rychlými zatáčkami a velmi malou degradací pneumatik. V Bahrajnu jsme těžili z věcí, které v Džiddě a Austrálii nenajdeme. Pokud zde ale budeme dál silní, věřím, že bychom mohli prožít velmi dobrý rok 2023," řekl Alonso.

Kvůli loňským nehodám došlo na okruhu v Džiddě k bezpečnostním vylepšením a posunutí stěn dál od tratě. Velká cena Saúdské Arábie začne dvěma pátečními tréninky. Po sobotním třetím se pojede od 18:00 SEČ kvalifikace. Závod odstartuje ve stejný čas o den později.