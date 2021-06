Stahování certifikátů ke covidu nefunguje, systém bude upravený večer

Praha - V současné době je problém z webového portálu stahovat certifikáty o nákaze, testu či očkování na covid-19, informovala na twitteru Chytrá karanténa. Systém bude upravený večer. Podle zjištění ČTK jsou problémy už od rána. Možnost vytvořit si na webu elektronický certifikát mají lidé od začátku června, ve středu byla přidána možnost stáhnout ho pro děti či cizince.

"Nyní máme problém s generováním certifikátů o očkování nebo testu. Dnes v 11 hodin jsme posílili servery a večer ještě upravíme systém tak, aby zase fungoval bez problémů. Omlouváme se za případné problémy," napsali zástupci Chytré karantény.

Za první tři dny si stáhlo certifikát více než tři čtvrtě milionu lidí. Získat ho bylo možné s použitím elektronické identity, občanského průkazu s elektronickým čipem nebo bankovní identity propojené s elektronickým bankovnictvím. Další možností byla kombinace čísla občanského průkazu a rodného čísla. Nově od středy přibyla možnost i pro lidi bez občanského průkazu, potřebují číslo mobilního telefonu, e-mailovou adresu a datum narození.

Certifikát je spolu s potvrzeními přímo z očkovacího nebo testovacího místa další možností, jak prokázat bezinfekčnost na místech, kde je to třeba, například při návštěvě divadla, využití některých služeb nebo návštěvě restaurace. Zobrazuje informace o posledním testu nebo podaném očkování. Negativní antigenní test platí jako doklad pro 72 hodin, PCR test sedm dní. Po nákaze je vyléčený člověk považovaný za bezpečného šest měsíců a po očkování 22 dní po první dávce.

Nyní už jsou tyto certifikáty vydávané ve formátu, který odpovídá celoevropským certifikátům platným od začátku července. Sněmovna ve středu odmítla v legislativní nouzi projednat novelu zákona, která by je ukotvila v české legislativě. Podle části opozice to není potřeba, protože se přímo uplatní evropské nařízení.

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) to ale přináší rizika, protože shromažďovat data o testech, nákazách či očkování je v současné době možné podle mimořádného nařízení vlády. Pokud by ho například soud zrušil, nebylo by podle něj možné certifikáty dál vydávat.