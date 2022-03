Štafeta je ve finále HMS, postoupil i Svoboda, Rojasová skočila rekord

Český sprinter Petr Svoboda se raduje po postupu do semifinále na 60 metrů překážek na halovém MS v Bělehradu.

Český sprinter Petr Svoboda se raduje po postupu do semifinále na 60 metrů překážek na halovém MS v Bělehradu. ČTK/AP/Petr David Josek

Bělehrad - Čtvrtkařská štafeta Pavel Maslák, Vít Müller, Tadeáš Plaček a Patrik Šorm postoupila do finále halového mistrovství světa. Po druhém místě v rozběhu uspěli Češi díky času 3:07,25 minuty, který byl druhý nejlepší i v absolutním hodnocení tří běhů. Suverénně si při prvním vystoupení na šampionátu v Bělehradě počínal překážkář Petr Svoboda, který vyhrál svůj rozběh v sezonním maximu 7,59 sekundy a postoupil do semifinále. Trojskokanka Yulimar Rojasová překonala halový světový rekord. Posledním pokusem vylepšila vlastní maximum o nevídaných 31 centimetrů na 15,74 metru.

Čtvrtkaři od prvního úseku ztráceli na vedoucí Španěly, ale drželi se bezpečně na druhé pozici. Výborně si vedl i osmnáctiletý debutant na třetím úseku Plaček, který ve stříbrné sestavě z loňského halového mistrovství Evropy nahradil Michala Desenského. "Držel jsem se Španěla a myslím, že jsem ho i trochu stáhl, takže spokojenost," řekl České televizi.

Čtvrtou čtyřstovku na tomto šampionátu absolvoval pátý muž individuálního závodu Šorm. Po první dvoustovce dostal na záda španělského soupeře na závěrečném úseku Bernata Ertu, ale v cílové rovince na vítězství a přímý postup nedosáhl. "Zkusil jsem to tam na Španěla a nevyšlo to, ale kdybych s ním zpomalil, tak už bych z toho taky nezrychlil, potřeboval jsem to zkusit," komentoval Šorm průběh svého úseku. Kvalitní čas ale Čechům s přehledem stačil.

Finále bude mít čistě evropské zastoupení, protože americký finišman Isaiah Harris poslední stovku dokulhal se zraněním stehna na druhém místě a dosažený čas na postup nestačil. Finále mužské čtvrtkařské štafety se poběží v 19:40.

Svoboda, který před pěti lety v srbské metropoli získal bronz na halovém ME, vstoupil do šampionátu skvěle. Dosud nejlepší výkon sezony si vylepšil o čtyři setiny. V celkovém hodnocení měl třetí nejlepší čas za světovým rekordmanem Grantem Hollowayem z USA (7,40) a Francouzem Wilhemem Belocianem (7,55). "Já jsem si splnil, s čím jsem na stadion teď vešel. Vyhrát rozběh a postoupit do semifinále," řekl České televizi.

Cíle si stanovil podle čísla 173, se kterým startuje. "První v rozběhu, sedmým časem do finále a ta trojka na konci....," prohlásil s úsměvem. Byla to nadsázka, ale rezervy ještě cítí. "Nic mě nebolí. Vím, že se to dá ještě zmáčknout na mnohem lepší výkon," dodal. O finále bude bojovat v úvodu podvečerního bloku od 17:05.

Trojskokanka Rojasová na HMS vylepšila halový světový rekord

Trojskokanka Yulimar Rojasová překonala halový světový rekord v trojskoku. Posledním pokusem ve finále mistrovství světa v Bělehradu vylepšila vlastní maximum o nevídaných 31 centimetrů na 15,74 metru. Její světový rekord pod širým nebem je o sedm centimetrů kratší.

Rojasová suverenitu potvrzovala od začátku závodu a napoprvé s velkým nedošlapem skočila 15,19. Ve druhém a čtvrtém pokusu měla daleké skoky s přešlapem a ve páté sérii se přiblížila světovému rekordu na sedm centimetrů výkonem 15,36. Na závěr už jako jistá trojnásobná světová šampionka ulétla až na nové historické maximum. Tentokrát elektronické zařízení u prkna zasvítilo zeleně na znamení platného pokusu.

Stříbro s metrovým odstupem získala Ukrajinka Maryna Bechová-Romančuková, třetí skončila Jamajčanka Kimberley Williamsová (14,62).

Finále:

Muži:

3000 m: 1. Barega 7:41,38, 2. Girma (oba Et.) 7:41,63, 3. Scott (Brit.) 7:42,02.

Výška: 1. U Sang-hjok (Korea) 234, 2. Gasch (Švýc.), 3. Tamberi (It.) a Kerr (N. Zél.) všichni 231.

Ženy:

Trojskok: 1. Rojasová (Ven.) 15,74 - světový rekord, 2. Bechová-Romančuková (Ukr.) 14,74, 3. Williamsová (Jam.) 14,62.

Rozběhy:

Muži:

60 m př.: 1. Holloway (USA) 7,40, ...3. Svoboda (ČR) - postoupil do semifinále

4x400 m: 1. Španělsko 3:06,98, 2. ČR (Maslák, Müller, Plaček, Šorm) 3:07,25 - postoupila do finále.