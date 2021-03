Štafeta čtvrtkařů má z HME stříbro, nestačila jen na Nizozemce

Toruň (Polsko) - České kvarteto Vít Müller, Pavel Maslák, Michal Desenský a Patrik Šorm získalo na halovém mistrovství Evropy stříbro ve štafetě na 4x400 metrů. Na šampionátu v Toruni dnes nestačilo jen na favorizované Nizozemsko, za kterým výkonem 3:06,54 zaostalo o 48 setin.

Češi nasadili papírově nejsilnější závodníky na úvodní dva úseky. Müller předával trojnásobnému halovému mistru světa a Evropy Maslákovi jako třetí v kontaktu s druhou Itálií. Maslák se vyvezl za Nizozemcem Liemarvinem Bonevaciou a vytvořil náskok před zbytkem pole. Druhé místo pak už Desenský a Šorm udrželi.

Češi nechali zapomenout na individuální nezdary a po bronzových medailích 2013, 2015 a 2017 získali pro Česko ještě cennější kov. Maslák u toho byl pokaždé, Šorm má třetí medaili.

Sprinterka Marcela Pírková díky vyrovnanému osobnímu rekordu 7,34 sekundy postoupila do semifinále šedesátky, ale na jeho start se nepostavila. Bezprostředně za cílem rozběhu totiž spadla a zranila se. Místo přípravy na semifinále zamířila na ošetřovnu a na hotel.

Ve vyrovnaném pátém rozběhu skončila pětadvacetiletá Češka šestá, ale byl to nejrychlejší ze všech pěti běhů, takže vedle čtyř přímo postupujících z něj prošly další tři závodnice časem.

Pírková se z toho ale ani nestihla radovat. Těsně za cílovou čárou spadla, jen těžko se zvedla a kulhala. "Marcela si s největší pravděpodobností natrhla zadní stehenní sval. Chladíme, stáhli jsme to. Jde na ultrazvukové vyšetření na hotel. Sotva chodí, na běh to určitě není," řekla České televizi šéflékařka české reprezentace Karolína Velebová. Semifinále šedesátky tak bylo bez české závodnice.

V semifinále běhu na 60 metrů překážek Markéta Štolová a Helena Jiranová zaostaly za svými výkony z rozběhu a časy 8,20, respektive 8,25 skončily ve svých bězích poslední. Nejrychlejší byla obhájkyně titulu Nadine Visserová z Nizozemska (7,86).

Titul na 60 metrů překážek obhájila Nizozemka Nadine Visserová v nejlepším letošním světovém čase 7,77 sekundy. Zvítězila před britskými sestrami Cindy Semberovou (7,89) a Tiffany Porterovou (7,92). Třiatřicetiletá Porterová si pro medaili doběhla v roušce.

Nor Jakob Ingebrigtsen po triumfu na 1500 metrů vyhrál i závod na 3000 metrů. Dvacetiletému běžci se v Toruni povedl podobný double jako na venkovním ME 2018 v Berlíně, kde vyhrál závody na 1500 a 5000 metrů.

Díky zrychlení v závěru Ingebritsen vyhrál nejdelší halový závod v osobním rekordu 7:48,20. Na trojce obhájil titul z předloňského HME v Glasgow, kde na patnáctistovce nestačil na Poláka Marcina Lewandowského. Toho letos porazil.

Na halový evropský trůn v sedmiboji se vrátil nejlepší vícebojař současnosti Kévin Mayer. Devětadvacetiletý Francouz nasbíral 6392 bodů, čímž zaostal o 87 bodů za svým evropským rekordem z HME 2017 v Bělehradu. Španělský obhájce titulu Jorge Ureňa tentokrát získal stříbro (6158), bronz zůstal v Polsku zásluhou osobního rekordu Pawla Wiesiolka (6133).

Bělorus Maksim Nědosekov vyhrál výšku v nejlepším světovém výkonu roku 237 centimetrů. Porazil obhájce titulu Gianmarca Tamberiho z Itálie (235) a ve třiadvaceti letech získal první velký seniorský titul.

Někdejší evropský šampion v kategorii juniorů i atletů do 23 let se mezi dospělými zapsal před třemi lety stříbrem na ME v Berlíně. Do Toruně přijel s halovým osobním rekordem 234 cm, který si vytvořil v polovině února právě v této hale. V dramatickém souboji o titul dvakrát shodil 235, ale poslední pokus odložil na následující výšku a 237 skočil. Tak vysoko se dostal poprvé v kariéře, jeho venkovní osobní rekord má hodnotu 235.

Extravagantní Ital Tamberi si vyrovnal letošní sezonní maximum, ale 237 už bylo nad jeho síly a musel se sklonit před výkonem mladého Bělorusa.

V trojskoku bylo potřeba na medaili překonat sedmnáctimetrovou hranici. Z titulu se radoval dvojnásobný vicemistr světa pod širým nebem Pedro Pablo Pichardo z Portugalska za 17,30. O stříbru se rozhodlo v poslední sérii. Nejdříve se na druhou příčku pokusem 17,01 posunul Němec Max Hess, vzápětí ho o tři centimetry předčil kubánský rodák v barvách Ázerbájdžánu Alexis Copello.