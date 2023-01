Štafeta biatlonistů byla v generálce na MS šestá, biatlonistky desáté

Anterselva (Itálie) - Štafeta českých biatlonistů ve složení Michal Krčmář, Tomáš Mikyska, Adam Václavík a Jakub Štvrtecký skončila šestá v Anterselvě, kde se dnes jely poslední závody před únorovým mistrovstvím světa. Aktuální dominanci potvrdili Norové, kteří ovládli i čtvrtou štafetu v tomto ročníku Světového poháru. Naopak Češkám se nedařilo. Tereza Voborníková a Jessica Jislová sice štafetu zahájily solidně, ale Markéta Davidová a Lucie Charvátová chybovaly na střelnici a bylo z toho desáté místo. Vyhrály Francouzky.

Stejně jako v Ruhpoldingu rozjížděl štafetu Krčmář a znovu předával jako druhý. Po bezchybné položce vleže se objevoval i v čele závodu. Vestoje dvakrát dobíjel a odjížděl jako devátý, ale skvěle běžel. Na svém úseku měl druhý čas a posunul štafetu hned za vedoucího Francouze Antonina Guigonnata, na něhož ztratil 11,2 sekundy.

V cíli neskrýval nadšení. "Ve druhém kole jsem se na té trati musel trošku krotit. Přišlo mi, že se vůbec nejde tempo, tak jsem v tom kopci zatáhl, abychom se trošku unavili před tou stojkou. Bylo to rychlé, zábavné, neskutečně jsem si to užil," radoval se v rozhovoru pro Českou televizi.

Mikyska, který v sestavě nahradil Vítězslava Horniga, na obou položkách potřeboval dva náhradní náboje. Nejvíce ztratil v posledním kole, kdy se propadl ze sedmého na desáté místo. "Poslední kolo bylo hrozný. Tam mi úplně došlo, nevím proč," posteskl si.

Václavík i Štvrtecký si tentokrát vedli výborně na střelnici a dařilo se jim i běžecky. "Mám obrovskou radost. Byl jsem nervózní, hlavně v tom stoje, s čímž se potýkám. Jsem hrozně rád, potřeboval jsem to hodně. Jel jsem víceméně plichtu s Ponsiluomou, který patří k nejrychlejším běžcům," radoval se první jmenovaný, který posunul české kvarteto na sedmé místo. Štvrtecký pak na závěrečném úseku udolal Švýcara Jeremyho Finella a dojel šestý.

Tou dobou už byli bezmála tři minuty v cíli Norové, kteří v nejsilnější sestavě v čele s lídrem SP Johannesem Thingnesem Böem nadělili druhým Francouzům bezmála minutu. Třetí Němci už měli více než dvouminutovou ztrátu.

Nejhorší štafetu v sezoně odjely české biatlonistky. Potřetí za sebou rozjížděla štafetu nejmladší členka týmu Voborníková. Tentokrát se jí dařilo a po dvou nulách předávala jako osmá se ztrátou 29 sekund na čelo. "Mám radost, že se mi dvě nuly podařily a že jsem to předala takhle v kontaktu," pochvalovala si v rozhovoru pro Českou televizi.

Jen jeden náhradní náboj potřebovala Jislová. Běžeckou formu ale aktuálně nemá, její ztráta na průběžném osmém místě narostla bezmála na minutu a půl. Jislová se potýká s problémy se žebry. "Při závodě jsem to necítila, na to jsem tak trošku spoléhala, že ta hlava bude vypnutá, že to nebudu vnímat. Ale není to dobré," řekla.

Od Davidové se po sobotním výborném výkonu ve stíhacím závodě čekal posun dopředu, ale česká jednička při obou střeleckých položkách spotřebovala všechny náhradní náboje a jen těsně se vyhnula trestnému kolu. Osmou příčku sice udržela, ale předávala s více než dvouminutovým mankem.

"Je to ostuda, radost z toho fakt nemám. Jenom to ukazuje, že v biatlonu člověk nikdy neví, jestli se mu to znovu povede zastřílet dobře, nebo ne. Mrzí mě to, protože holky to rozjely dobře a já jsem jim to zkazila," litovala Davidová.

Charvátová po delší době znovu pokazila ve štafetě střelbu vestoje. Z prvních pěti ran netrefila čtyři a nakonec musela na dvě trestná kola. Češky tak dojely desáté s více než čtyřminutovým odstupem na vítězné Francouzky. Ty jenom dvakrát dobíjely a druhým Švédkám nadělily více než tři čtvrtě minuty. Třetí Němky už na reprezentantky galského kohouta ztratily přes minutu.

SP v biatlonu v Anterselvě:

Muži - štafeta 4x7,5 km: 1. Norsko (Laegreid, T. Bö, J. T. Bö, Christiansen) 1:11:50,2 (0 trest. okruhů + 6 dobíjení), 2. Francie (Guigonnat, Claude, Jacquelin, Fillon Maillet) -59,0 (0+6), 3. Německo (Zobel, Kühn, Doll, Rees) -2:17,5 (1+11), 4. Švédsko -2:38,7 (1+13), 5. Itálie -2:47,3 (0+7), 6. Česko (Krčmář, Mikyska, Václavík, Štvrtecký) -2:51,5 (0+10).

Ženy - štafeta 4x6 km: 1. Francie (Jeanmonnotová, Chevalierová-Bouchetová, Chevalierová, Simonová) 1:07:21,3 (0 trest. okruhů + 2 dobíjení), 2. Švédsko (Perssonová, Magnussonová, H. Öbergová, E. Öbergová) -45,2 (0+8), 3. Německo (Voigtová, Schneiderová, Hettichová-Walzová, Kebingerová) -1:16,9 (0+10), 4. Itálie -1:30,4 (1+6), 5. Rakousko -1:56,1 (0+3), 6. Norsko -2:35,4 (3+9), ...10. Česko (Voborníková, Jislová, Davidová, Charvátová) -4:12,7 (2+13).