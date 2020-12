Štafeta biatlonistů byla hlavně díky Krčmářovi pátá v Hochfilzenu

Hochfilzen (Rakousko) - Skvěle střílející finišman Michal Krčmář vytáhl biatlonisty na páté místo ve štafetě Světového poháru v rakouském Hochfilzenu. Čtveřice Tomáš Mikyska, Jakub Štvrtecký, Ondřej Moravec a Krčmář o dvě příčky vylepšila týden staré umístění z Kontiolahti. Markéta Davidová ve stíhacím závodu v Hochfilzenu třikrát chybovala a pohoršila si z pátého na deváté místo. Vyhrála Norka Marte Olsbuová Röiselandová, která se díky tomu dostala do čela Světového poháru. Lucie Charvátová po selhání při střelbě vestoje závod nedokončila.

Junior Mikyska po úspěšném debutu ve Finsku znovu českou štafetu rozbíhal a nezklamal. Předal jen s půlminutovou ztrátou na čelo, kterou nabral i kvůli pomalejší střelbě. "Tu střelbu jsem si hodně hlídal. Kluci mi říkali, že je tady ta střelnice hodně náročná, takže jsem střílel pomalu," řekl České televizi.

Štvrtecký, který v sestavě nahradil Tomáše Krupčíka, převzal štafetu na dvanáctém místě. Jednadvacetiletý reprezentant sice dohromady pětkrát dobíjel, ale vyhnul se trestnému kolu. Měl čtvrtý běžecký čas, přesto se propadl na čtrnáctou příčku a ztráta Čechů narostla na více než minutu.

Nejzkušenější český reprezentant Moravec dobíjel jen jednou vleže, ale po skvělé stojce nestačil na nejlepší v běhu. Na trati v závěrečném kole nabral půlminutu. Posunul české kvarteto na konec první desítky a vyslal Krčmáře do finiše se ztrátou minuty a tři čtvrtě.

Krčmář předvedl excelentní výkon na střelnici, sestřelil všech deset terčů v nejrychlejším čase čtvrtého úseku. Spravil si tak chuť po sobotní stíhačce, kde se dvěma chybami na závěrečné položce připravil o šanci na lepší umístění.

"Jsem se zdravě naštval. Včera mě to vytočilo. Takhle se dělá biatlon. Takhle musím závodit celej rok, zdravě riskovat. Nic jsem nevymýšlel. Tu stojku si vůbec nepamatuju, prostě jsem přijel a najednou jsem měl odstříleno. Je to pro mě dobrá injekce," pochvaloval si stříbrný olympijský medailista z Pchjongčchangu poté, co posunul český tým o pět míst dopředu. Na nejlepší Švédy ztratili Češi minutu a 35 sekund.

O vítězích rozhodla závěrečná střelba. Švéd Sebastian Samuelsson se hodně zdržel, protože se mu nedařilo dobít jeden náboj, ale norský lídr SP Johannes Thingnes Bö to nevyužil a musel na trestné kolo. I tak udrželi Norové druhou příčku se ztrátou 16,6 sekundy na Švédy. Severské velmoci si prohodily pořadí z Kontiolahti. Třetí místo z Finska zopakovali Němci.

Davidová výborně odstartovala. Po nule na první položce a zaškobrtnutí vítězky sprintu Bělorusky Dzinary Alimbekavové se ve druhém kole dostala do čela závodu. Z toho ale rychle zmizela, protože od druhé střelby nechala vždy jeden nesestřelený terč.

Tentokrát Davidová ani nepatřila k nejrychlejším na trati, kde se značnou část závodu pohybovala osamoceně. Podobně jako jiné biatlonistky se často ocitla na hranici pádu. "Ta trať je šílená. Jak sněží, nemůžu mít brýle a není nic vidět, tak jsem jela poslepu," posteskla si v rozhovoru pro Českou televizi.

Třiadvacetiletá biatlonistka udržela postavení v první desítce, kde se umístila potřetí v sezoně. "Se střelbou jsem docela spokojená. Na poslední položce se mi zasekl náboj, tak jsem se tím nechala trochu rozhodit, ale jinak ty jedničky nejsou špatné," dodala Davidová.

Při střelbě zcela selhala Charvátová. Po položkách vleže mohla s jednou chybou bojovat o umístění ve dvacítce, ale vestoje netrefila ani jeden z deseti terčů a do závěrečného běžeckého kola se už nevydala.

První výhru v tomto ročníku SP vybojovala Olsbuová Röiselandová, která se navzdory dvěma chybám posunula do čela ze čtvrté příčky po sprintu. Pomohl jí k tomu výborný běh a rychlá střelba. Vítězka sprintu Alimbekavová znovu střílela čistě, ale na Norku ztratila bezmála 14 sekund. Na třetí místo se v závěrečném kole dostala Francouzka Julia Simonová.

V Hochfilzenu se uskuteční také příští kolo Světového poháru biatlonistů. Začne ve čtvrtek 17. prosince mužským sprintem.

Výsledky SP v biatlonu v Hochfilzenu:

Muži - štafeta 4x7,5 km: 1. Švédsko (Femling, Nelin, Ponsiluoma, Samuelsson) 1:16:31,5 (0 trest. okruhů + 8 dobíjení), 2. Norsko (Laegreid, Dale, T. Bö, J.T. Bö) -5,7 (1+11), 3. Německo (Lesser, Rees, Doll, Horn) -44,1 (0+7), 4. Rusko -1:13,5 (1+9), 5. ČR (Mikyska, Štvrtecký, Moravec, Krčmář) -1:35,1 (0+6), 6. Francie -1:51,3 (3+12).

Ženy - stíhací závod 10 km: 1. Röiselandová (Nor.) 29:04,6 (2 trestné okruhy), 2. Alimbekavová (Běl.) -13,9 (0), 3. Simonová (Fr.) -17,8 (3), 4. H. Öbergová (Švéd.) -21,4 (0), 5. Knottenová (Nor.) -52,6 (0), 6. Wiererová (It.) -1:04,9 (2), 7. E. Öbergová (Švéd.) -1:11,8 (3), 8. Preussová (Něm.) -1:13,9 (3), 9. Davidová (ČR) -1:22,0 (3), 10. Hauserová (Rak.) -1:31,6 (3), ...Charvátová (ČR) nedokončila.

Průběžné pořadí SP (po 6 z 26 závodů): 1. Röiselandová 271, 2. Alimbekavová 265, 3. H. Öbergová 259, 4. E. Öbergová 208, 5. Wiererová 185, 6. Preussová 184, ...11. Davidová 153, 53. Charvátová 25, 64. Jislová (ČR) 3.