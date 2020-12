Štafeta biatlonistek v Hochfilzenu i vedla, ale dojela jedenáctá

Hochfilzen (Rakousko) - České biatlonistky v polovině štafety Světového poháru v Hochfilzenu krátce vedly, ale nakonec skončily jedenácté. V úvodu se dařilo Jessice Jislové a Markétě Davidové, Eva Puskarčíková ale pak jela jedno trestné kolo a Lucie Charvátová dvě. Suverénně zvítězily Norky. Michal Krčmáč skončil ve stíhacím závodu mužů na 27. místě.

Jislová třikrát dobíjela a zvládla první úsek jako osmá s půlminutovým odstupem za špičkou. Davidová dobíjela dvakrát při stojce, využila chyby soupeřek a vyběhla ze střelnice čtvrtá. V závěrečném kole potvrdila běžeckou formu a posunula Češky do čela o necelou sekundu před Švédky. V závěsu jely Němky a Norky.

"Štve mě, že tam ty dvě (nepřesné rány) byly, protože to je moc," zhodnotila Davidová střelbu vstoje v televizním rozhovoru. V běhu měla na druhém úseku nejrychlejší čas. "Takový je můj úkol. Mě spíš zajímá, jaký bude výsledek na konci," doplnila.

Puskarčíková vedení dlouho neudržela a na střelbu vleže přijela čtvrtá. Po ní musela na trestné kolo a byla devátá s minutovým odstupem za špičkou. "Hrozně mě to mrzí, protože holky to rozjely fantasticky. S ležkou se od začátku sezony peru," řekla. Předala jako osmá více než minutu a půl za vedoucími Norkami.

Charvátovou tentokrát zařadili trenéři z druhého na poslední úsek, ale opět se jí nedařilo na stojce. Přidala si s dvěma trestnými koly dohromady 300 metrů a do cíle dovezla českou štafetu na 11. místě s odstupem skoro 2:41.

Za Norkami dojely druhé Francouzky, ač jim po prvním úseku patřilo 16. místo. V boji o třetí pozici uspěly Švédky před Němkami.

Krčmáč mířil ve stíhacím závodu můžů do druhé desítky, ale po dvou chybách na závěrečné stojce skončil sedmadvacátý. Zvítězil přesně střílející Francouz Quentin Fillon Maillet před krajanem Émilienem Jacquelinem.

Z dalších dvou českých biatlonistů už se na body nikdo nedostal. Ondřej Moravec jel pět trestných kol a byl 48., o místo za ním skončil Jakub Štvrtecký.

Krčmář vyběhl do stíhačky z 31. místa, které obsadil v pátečním sprintu. Díky třem čistým položkám se posunul na šestnácté místo, ale vstoje dvakrát minul, což ho stálo jedenáct míst. "Musím si to přiznat, vlezlo mi to do hlavy. Ztratil jsem koncentraci, zbytečně přemýšlel a odpálil jsem si to," řekl Krčmář České televizi.

Fillon Maillet si pro čtvrtou výhrou v kariéře dojel díky bezchybné střelbě. Vyhrál o skoro půl minuty před rovněž skvěle pálícím Jacquelinem. Na třetím místě doběhl vítěz sprintu Nor Johannes Dale, který musel na dvě trestná kola.

V neděli mají muži na programu štafetu a ženy pojedou stíhací závod. Z pátého místa po sprintu bude na stupně vítězů útočit Markéta Davidová.

Výsledky ženské štafety (4x6 km):

1. Norsko (Knottenová, Tandrevoldová, Eckhoffová, Röiselandová) 1:08:04,3 (1 trest. okruh + 6 dobíjení), 2. Francie (Bescondová, Simonová, Braisazová, Chevalierová) -24,5 (0+16), 3. Švédsko (Skottheimová, Perssonová, H. Öbergová, E. Öbergová) -32,5 (1+9), 4. Německo -32,7 (1+9), 5. Itálie -37,1 (0+3), 6. Rakousko -1:12,9 (1+10), ...11. ČR (Jislová, Davidová, Puskarčíková, Charvátová) -2:41,8 (3+14).

Výsledky stíhacího závodu mužů (12,5 km):

1. Fillon Maillet 32:38,7, 2. Jacquelin (oba Fr.) -25,5 (0), 3. Dale -49,5 (2), 4. J.T. Bö (oba Nor.) -58,0 (3), 5. Claude (Fr.) -1:10,2 (3), 6. Laegreid -1:18,1 (1), 7. T. Bö (oba Nor.) -1:21,6 (3), 8. Eder (Rak.) -1:22,0 (1), 9. Guigonnat (Fr.) -1:23,0 (0), 10. Samuelsson (Švéd.) -1:37,2 (2), ...27. Krčmář -2:34,9 (2), 48. Moravec -4:55,4 (5), 49. Štvrtecký (všichni ČR) -4:58,9 (7).

Průběžné pořadí SP (po 6 z 26 závodů): 1. J.T. Bö 296 b., 2. Samuelsson 246, 3. Fillon Maillet 237, 4. Dale 222, 5. Laegreid 215, 6. T. Bö 210, ...17. Krčmář 131, 24. Moravec 93, 66. Krupčík (ČR) 1.