Stabilní vztahy s Ruskem nemají alternativu, řekla Baerbocková v Moskvě

Moskva - Stabilní vztahy mezi Německem a Ruskem nemají alternativu, uvedla v Moskvě šéfka německé diplomacie Annalena Baerbocková. Její ruský protějšek Sergej Lavrov na úvod prvního osobního setkání vyjádřil přání, aby vztahy mezi Moskvou a Berlínem byly konstruktivnější a překonaly nahromaděné problémy.

"Svou cestou chci dát najevo, že vztahy s Ruskem jsou pro novou německou vládu i pro mě osobně velmi důležité," uvedla podle agentury DPA Baerbocková, která do ruské metropole přicestovala v pondělí večer po návštěvě Kyjeva. "Stabilní vztahy mezi Moskvou a Berlínem nemají alternativu," dodala s tím, že si je vědoma "historického rozměru" tohoto vztahu.

Před začátkem rozhovoru s Lavrovem německá ministryně položila věnec k hrobu Neznámého vojína a uctila tak památku obětí druhé světové války. "Dějinná hloubka a také dějinná bolest mezi našimi zeměmi je také vždy závazkem pro politiku současnosti i pro budoucí generace," řekla spolupředsedkyně německých Zelených.

"Samozřejmě bychom rádi viděli konstruktivnější stav rusko-německých vztahů, usilujeme o překonání nahromaděných problémů (...) a vždy máme zájem na dobrých vztazích s Německem na principech vzájemné úcty, rovnosti a zohlednění společných zájmů," citovala Lavrova agentura TASS.

Vztahy mezi Moskvou a Berlínem procházejí hlubokou krizí. Po vraždě Čečence s gruzínským občanstvím v roce 2019 v berlínském parku Kleiner Tiergarten německý soud v prosinci odsoudil ruského občana Vadima Krasikova k doživotnímu trestu vězení a obvinil Moskvu ze "státního terorismu". Obě země si navzájem vyhostily diplomaty. Německo dále viní Rusko z hackerských útoků na Spolkový sněm v roce 2015 a z útoku na odpůrce Kremlu Alexeje Navalného nervově paralytickou látkou novičok. Moskva naopak vyjadřuje nelibost nad zákazem vysílání německého programu své státní televize RT.

Návštěva Baerbockové v Moskvě přichází v době vzrůstajícího napětí na rusko-ukrajinské hranici, kde Rusko shromáždilo desetitisíce vojáků. Ukrajina tvrdí, že se Moskva připravuje na invazi do sousední země a že chystá provokace, které by měly podobnou operaci odůvodnit. Rusko, které v roce 2014 anektovalo ukrajinský poloostrov Krym, popírá, že by chystalo útok proti svému sousedovi. Moskva zároveň požaduje, aby se NATO zavázalo nepřijmout Ukrajinu za členský stát aliance.

Při pondělní návštěvě Kyjeva vyzvala šéfka německé diplomacie k mírovému řešení sporu s Ruskem. Zároveň Moskvu varovala, že "jakákoliv další agrese by ruský režim přišla draho".