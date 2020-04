Štáb navrhne vládě prodloužení nouzového stavu o 30 dní

Praha - Ústřední krizový štáb doporučí vládě, aby požádala Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu o 30 dní. Po jednání štábu to dnes novinářům řekl jeho předseda ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Nouzový stav podle něj neovlivní případné rozvolňování vládních nařízení v případě, že by k tomu situace směřovala. Štáb se dnes poprvé sešel v plné sestavě poté, co Hamáček v jeho čele nahradil epidemiologa Romana Prymulu.

Kabinet by měl návrh na prodloužení nouzového stavu projednat dnes odpoledne. Následně musí toto opatření schválit Sněmovna. Zabývat by se tím měla příští týden. Vláda může vyhlásit nouzový stav nejvýše na měsíc, Česko je v něm od čtvrtka 12. března od 14:00.

Ústřední krizový štáb se poprvé sešel i se zástupci opozičních parlamentních stran. Jsou to poslanec a lékař Vít Kaňkovský (KDU-ČSL), prezident České stomatologické komory Roman Šmucler, senátor a bývalý policejní prezident Martin Červíček (ODS) a ekonom Filip Matějka. Podle Hamáčka se ukázalo, že je štáb schopen i s nimi věcně řešit problémy.

Ve štábu se dnes ustavil také poradní tým ekonomů, který se bude zabývat i dlouhodobými dopady omezení v souvislosti s nákazou koronavirem na společnost.

Za první úkoly v čele štábu si Hamáček stanovil pokračování dodávek ochranných pomůcek a řešení situace v domovech seniorů, kteří jsou nejzranitelnější skupinou. Vedení krizového štábu v úterý vytvořilo několik pracovních skupin - vznikly týmy pro distribuci a nákup ochranných prostředků, mediální a zdravotní skupina či skupina, která bude řešit dopady omezení. Do zajištění ochranných pomůcek chce Hamáček zapojit i domácí výrobce, dosud jich stát většinu zajišťuje dovozem z Číny.

Změnu v čele Ústředního krizového štábu schválila vláda v pondělí. Krok kvitovala opozice, podle které měl ministr vnitra z titulu své funkce řídit štáb už od jeho ustavení.