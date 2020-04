Štáb navrhne možnost vycestovat z ČR v odůvodněných případech

Praha - Ústřední krizový štáb navrhne vládě zrušit zákaz vycestování z České republiky od 14. dubna. Češi by ale mohli vyjet ze země jen v odůvodněných případech. Hranice mají být dál uzavřené, fungovat budou nadále vybrané přechody. Po jednání stálé pracovní skupiny štábu to novinářům řekl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Podle Hamáčka by pravidla vycestování měla fungovat s omezeními jako u vnitrostátního pohybu. Podrobnosti bude štáb ještě řešit. Ministr chce, aby byl návrh co nejjednoznačnější.

"Z našeho pohledu to rozhodně není rozvolnění pohybu, ale odstranění plošného zákazu," prohlásil Hamáček. "Velmi zpřísňujeme podmínky pro návrat," dodal. Policie bude každého evidovat a hygiena nařídí karanténu.

Návrh krizového štábu podle něj počítá také s novými pravidly pro takzvané pendlery. Nemuseli by pokaždé do karantény, ale museli by být všichni testováni. Nadále by měl platit zákaz vstupu cizinců do země.

Štáb také vládě navrhne, aby se mohla zastupitelstva scházet i kvůli běžnému chodu obce a krajů. Budou ale muset dodržet příslušná bezpečnostní opatření, řekl Hamáček.

Zatím do Velikonoční neděle 12. dubna trvá až na výjimky zákaz vycestování obyvatel České republiky stejně jako zákaz vstupu cizinců do Česka. První zákaz cestování přes hranice kabinet přijal s účinností od soboty 14. března, týkal se jen vymezených rizikových zemí. Už o dva dny později, tedy od pondělí 16. března, restrikci rozšířil na všechny státy.

Kontroly na hranicích s Německem a Rakouskem potrvají do půlnoci pátku 24. dubna. O prodloužení vnitřní ochrany hranic o 20 dnů rozhodla minulou středu vláda.