Štáb na Vsetínsku pokračoval v natáčení pohádky Největší dar

Valašské Meziříčí (Vsetínsko) - Filmový štáb dnes u Valašského Meziříčí a v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku pokračoval v natáčení pohádky Největší dar. Snímek je poctou Valašsku a ukazuje, jak to dopadne, když se začnou bohové motat do života lidem a lidé bohům, řekla dnes ČTK Daria Hrubá, která spolu s Martou Santovjákovou Gerlíkovou snímek režíruje. Pohádka, v níž hrají Bolek Polívka, Zuzana Slavíková, Pavel Nový nebo Sabina Rojková, by měla jít do kin příští rok na podzim.

"My jsme tak trochu jiná pohádka. Nezachraňujeme království, ale úrodu. Nemáme prince a princezny, ale obyčejné lidi. Jsme pohádka, ve které lidi neděsí drak, ale krutá zima," uvedla Hrubá, která je se Santovjákovou Gerlíkovou i autorkou námětu. S pomocí Pavly Horňákové napsala Hrubá také scénář.

Hlavní zápletku příběhu představuje zlovůle pohanské bohyně zimy Moreny, která se rozhodne vynechat své tři kolegyně a vládnout po celý rok. "Zavládne krutá zima, všechno pomrzne, nedozraje úroda, nedozrají švestky, což je tady na Valašsku vůbec největší tragédie. Tak to vypadá, že lidem smích a dobrá nálada dojde, ale naštěstí je v příběhu dívka a díky jejímu přístupu k životu, jejímu úsměvu a její osobnosti, se podaří Morenu porazit," řekla Hrubá.

Na dnešním natáčení nechyběl Bolek Polívka, který ztvární nejvyššího boha Svarožice. "Hraji boha slunce. Já jsem se narodil jako lev, to znamená taky slunečné znamení, takže tam se to jaksi setkalo. To zase není tak těžké zahrát. Je to pohádka poetická, něžná, úsměvná, žádná krutost," řekl Polívka.

Jedné z menších rolí se ujala i jeho exmanželka Chantal Poullainová. "Hraji jezinku, která neumí česky. Pletu si slova. To bude zábavné, bude mě to bavit. Mám za úkol dělat trošku zmatek. Jezinka diriguje víly, je učitelkou tance. Budu přísná, nesmlouvavá, konzervovaná a nesnáším flinky," uvedla Poullainová.

V pohádce dále hrají Jiří Dvořák, Martin Stránský, Zuzana Šebová, Radim Fiala, Petr Čtvrtníček, Radek Melša, Jana Štvrtecká a Drahomíra Hofmanová. Příští týden se štáb přesune do lomu u Bohdanče u Kutné Hory. Další scény bude v srpnu natáčet v jeskyni Lidomorna v Moravském Krasu. "V zimě nás čekají ještě dotáčky ve skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm," řekla Santovjáková Gerlíková.

Premiéru pohádky by podle ní tvůrci rádi uvedli příští rok na jaře na jubilejním 60. ročníku filmového festivalu pro děti a mládež ve Zlíně. Premiéra v kinech je předběžně naplánovaná na říjen 2020.