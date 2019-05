St. Louis vyřadilo San Jose a je po 49 letech ve finále NHL

St. Louis (USA) - Hokejisté St. Louis porazili San Jose 5:1, sérii vyhráli 4:2 na zápasy a postoupili do finále play off NHL, ve kterém hráli naposledy v roce 1970. V závěrečném boji o Stanleyův pohár se střetnou stejně jako před 49 lety s Bostonem, v jehož barvách budou o cennou trofej usilovat útočníci David Krejčí a David Pastrňák. Finále Stanleyova poháru začne v noci na úterý v Bostonu.

St. Louis převedlo v sezoně vellý obrat. Po 19 utkáních kvůli špatným výsledkům odvolalo trenéra a ještě 3. ledna bylo nejhorším týmem soutěže. "Po startu, jaký jsme měli, je neskutečné, jak jsme se vrátili zpět a že si teď zahrajeme o Stanleyův pohár. Ani nedokážu popsat, co to se mnou dělá," řekl útočník Ryan O'Reilly.

Kouč Craig Berube na začátku roku zvolil brankářskou jedničkou Jordana Binningtona a mužstvo pak začalo prudce stoupat tabulkou. V základní části skončilo v Centrální divizi jen o bod za prvním Nashvillem.

"Vždy jsme věděli, že máme talentovaný tým. Jen jsme nedokázali najít cestu k výhrám. Jakmile se to otočilo, začali jsme být těžko k zastavení," prohlásil generální manažer St. Louis Doug Armstrong. Obránce Colton Parayko doplnil, že obrat je hlavně otázkou sebevědomí. "Po pár výhrách jsme zjistili, že můžeme být dobří. A nepřízeň osudu nás donutila a naučila dřít více jeden pro druhého."

St. Louis v play off postupně vyřadilo Winnipeg, Dallas a San Jose, za které v posledním utkání nehrál kvůli následkům úderu do hlavy Tomáš Hertl, a získalo cenu pro vítěze Západní konference. Trofeje se hráči nedotkli. Pověru, že kdo si pohár sáhne, nevyhraje Stanley Cup, ignorovali minulý rok ve Vegas a ve finále prohráli s Washingtonem.

"Byl jsem rád, když jsem viděl, že se Petro (kapitán Alexandr Pietrangelo) poháru nedotýká. Zažil jsem to loni s Vegas, sáhli jsme si a dopadlo to špatně. Doufám, že teď to bude naopak," uvedl David Perron.

St. Louis v sérii prohrávalo 0:1 a 1:2 na zápasy, ale poté třikrát vyhráli se skóre 12:2. Základ posledního vítězství položili Blues už v úvodní třetině, ve které se prosadil po 92 sekundách hry Perron a v 17. minutě využil přesilovou hru Vladimir Tarasenko.

Hertl odstoupil už v předchozím utkání po úderu do hlavy a San Jose v zápase postrádalo ještě další klíčové opory Joea Pavelského a Erika Karlssona. Oslabený tým přesto snížil ve 27. minutě z rychlého protiútoku trefou Dylana Gambrella. Domácím vrátil dvoubrankový náskok v početní výhodě z dorážky Brayden Schenn. Čtvrtý gól přidal v 54. minutě Tyler Bozak a postup zpečetil při power play Ivan Barbašev.

"Cítím nadšení a úlevu," řekl Binnington, který pochytal 25 střel a byl první hvězdou zápasu. "Na ledě jsme nechali všechno. To, jak lidé v závěru odpočítávali čas a jaký hluk v hale v závěrečných minutách vytvořili, bylo úžasné. Už se těšíme na finále," dodal.

Na druhé straně vládl smutek. "Naším cílem bylo vyhrát Stanleyův pohár a to se nepovedlo. Brát jako satisfakci, že jsme prošli dvě kola, je v tuto chvíli těžké," uvedl kouč San Jose Peter DeBoer. "Ale jsem na naši partu pyšný. Skóre 1:5 neodráží práci, kterou jsme do utkání vložili. Hodně jsme jim to ztížili a hráči ze sebe vydali všechno," doplnil.

Podle hráčů doplatili Sharks v sérii na špatnou koncovku. "Je jasné, že nebudete vyhrávat s nulou, to stane jednou z mnoha zápasů. Selhali jsme v útoku, nedávali jsme v sérii moc gólů. Dobře bránili prostor okolo brankáře," řekl útočník San Jose Logan Couture, lídr letošního play off mezi střelci (14) i v produktivitě (20). "Rozdíl mezi prohrou a výhrou je malý. I dnes jsme měli dobré šance, ale zahodili jsme je. To je vše. Ale hráli skvěle, od prvního po poslední hráče," doplnil obránce Brent Burns.

Finálová série může skončit nejdříve v noci na úterý 4. června. O vítězi bude jasno nejpozději ve čtvrtek 13. června. Všechny zápasy mají shodný začátek ve 2:00 SELČ. Boston útočí na sedmý zisk Stanleyova poháru po triumfech v letech 1929, 1939, 1941, 1970, 1972 a 2011, ve finále je podvacáté. St. Louis se do finále dostalo pouze v roce 1970 a na první úspěch čeká.

Finále Západní konference play off NHL - 6. zápas:

--------

St. Louis - San Jose 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

Branky: 2. Perron, 17. Tarasenko, 33. B. Schenn, 54. Bozak, 58. Barbašev - 27. Gambrell. Střely na branku: 19:26. Diváci: 18.684. Hvězdy zápasu: 1. Binnington, 2. Perron, 3. Parayko (všichni St. Louis). Konečný stav série: 4:2.

Kanadské bodování play off NHL:

1. Couture (San Jose) 20 20 (14+6) 2. Marchand (Boston) 17 18 (7+11) 3. Schwartz (St. Louis) 19 16 (12+4) 4. Burns (San Jose) 20 16 (5+11) 5. E. Karlsson (San Jose) 19 16 (2+14) 6. Hertl (San Jose) 19 15 (10+5) 7. Pastrňák (Boston) 17 15 (7+8) 8. Meier (San Jose) 20 15 (5+10) 9. Rantanen (Colorado) 12 14 (6+8) 10. Krejčí (Boston) 17 14 (4+10) 11. R. O'Reilly (St. Louis) 19 14 (3+11) 12. Bergeron (Boston) 17 13 (8+5) 13. Tarasenko (St. Louis) 19 13 (8+5) 14. MacKinnon (Colorado) 12 13 (6+7) 15. Perron (St. Louis) 19 13 (6+7) 16. Pietrangelo (St. Louis) 19 13 (2+11) 17. Mark Stone (Vegas) 7 12 (6+6) 18. Coyle (Boston) 17 12 (6+6) 19. Aho (Carolina) 15 12 (5+7) 20. Krug (Boston) 17 12 (1+11)

Další čeští hokejisté:

Rutta (Tampa Bay) 4 2 (0+2) Palát (Tampa Bay) 4 1 (1+0) Simon (Pittsburgh) 4 1 (0+1) Faksa (Dallas) 13 1 (0+1) Polák (Dallas) 13 1 (0+1) Frolík (Calgary) 5 0 (0+0) Radil (San Jose) 6 0 (0+0) Nosek (Vegas) 7 0 (0+0) Vrána (Washington) 7 0 (0+0) Mrázek (Carolina) 11 0 (0+0)

Brankáři:

Petr Mrázek (Carolina) odchytal v 11 zápasech 659:43 minut, inkasoval 30 gólů, má průměr 2,73 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 89,4 procenta a dvakrát udržel čisté konto.

Program finále Stanleyova poháru (SELČ):

--------

Úterý 28. května - 1. zápas:

02:00 Boston Bruins - St. Louis Blues.

Čtvrtek 30. května - 2. zápas:

02:00 Boston Bruins - St. Louis Blues.

Neděle 2. června - 3. zápas:

02:00 St. Louis Blues - Boston Bruins.

Úterý 4. června - 4. zápas:

02:00 St. Louis Blues - Boston Bruins.

Pátek 7. června - případný 5. zápas:

02:00 Boston Bruins - St. Louis Blues.

Pondělí 10. června - případný 6. zápas:

02:00 St. Louis Blues - Boston Bruins.

Čtvrtek 13. června - případný 7. zápas:

02:00 Boston Bruins - St. Louis Blues.