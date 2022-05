St. Louis vyhrálo v play off NHL v Coloradu a vynutilo si pokračování série

Colorado - Hokejisté St. Louis zvítězili ve 2. kole play off NHL na ledě Colorada 5:4 v prodloužení, odvrátili první hrozbu vyřazení a snížili stav série na 2:3. Blues měli namále, ještě ve 35. minutě prohrávali 0:3 a prodloužení si vynutili až při hře bez brankáře 56 sekund před koncem základní hrací doby. Zápas rozhodl Tyler Bozak v čase 63:38. Domácím nestačil ani hattrick Nathana MacKinnona.

Colorado vedlo po úvodní třetině dvěma trefami MacKinnona a ve 25. minutě zvýšil Gabriel Landeskog tečí na 3:0. "První dvě třetiny jsme hráli dobře. Očekávali jsme, že ve třetí třetině vystupňují svou snahu a že do toho dají vše. Hráli o sezonu a my jsme to nezvládli," řekl Landeskog. "Chyběla nám minuta a mohli jsme jít dál. Ale je to play off. Nelze očekávat, že to bude lehké."

K obratu zavelel Vladimir Tarasenko, na nějž gólově navázali ve třetí třetině Robert Thomas a Justin Faulk. Domácí ještě přiblížil postupu MacKinnon, který po úchvatném sólu přes celé kluziště dostal domácí tým v 58. minutě do vedení 4:3. Thomas ale při hře v šesti poslal z dorážky zápas do prodloužení, které rozhodl Bozak střelou od modré čáry.

"Viděl jsem, že je tam místo, kudy by puk mohl projít, a v prodloužení není žádná střela špatná. Snažil jsem se využít clony hráčů a prošlo to," popsal Bozak vítězný gól. "Pocity jsou skvělé. Nikdo z nás nechtěl, aby nám sezona skončila. Dřeli jsme a ukázali jsme, že jsme odolní. I když skórovali (na 4:3), věděli jsme, že máme pořád dost času. Měli jsme i štěstí a teď se všichni těšíme na další zápas," doplnil. MacKinnon, který byl vyhlášen první hvězdou zápasu, sklidil obdiv za výkon i za třetí gól v zápase. Díky hattricku také přeskočil v historickém pořadí střelců Colorada v play off na třetím místě Milana Hejduka. "Na tom nezáleží, hlavní je vítězství," zlehčoval MacKinnon osobní statistiky. "Všechno se ale děje z nějakého důvodu a musíme si tím projít. Nemůžeme vyhrát každou sérii ve čtyřech nebo pěti zápasech. Mají skvělý tým. Musíme zápas hodit za hlavu a jít dál. Je před námi v St. Louis další výzva. Bude to zábava a věřím, že vyhrajeme." Colorado v letošním play off vyhrálo venku všechny čtyři zápasy a bude v St. Louis usilovat o první postup do finále Západní konference od roku 2002. Blues v klubové historii už dvakrát otočili sérii z 1:3 - proti Detroitu (1991) a Phoenixu (1999). "Tento tým už v průběhu sezony několikrát ukázal vnitřní sílu a že dokáže otáčet nepříznivé stavy. I dnes ukázal, že se nikdy nevzdává," řekl kouč St. Louis Craig Berube. 2. kolo play off NHL: Západní konference - 5. zápas: Colorado - St. Louis 4:5 v prodl. (2:0, 1:1, 1:3 - 0:1) Branky: 4., 19. a 58. MacKinnon, 25. Landeskog - 50. a 60. Thomas, 35. Tarasenko, 56. Faulk, 64. Bozak. Střely na branku: 34:30. Diváci: 18.117. Hvězdy zápasu: 1. MacKinnon (Colorado), 2. Bozak, 3. Thomas (oba St. Louis). Stav série: 3:2.