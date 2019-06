St. Louis vyhrálo v Bostonu 4:1 a poprvé získalo Stanleyův pohár

Boston - Hokejisté St. Louis poprvé vyhráli Stanleyův pohár. V rozhodujícím sedmém zápase finále play off NHL zvítězili v Bostonu 4:1. V dresu Bruins museli strávit porážku čeští útočníci David Krejčí a David Pastrňák.

Třiadvacetiletý Pastrňák se mohl stát 27. českým vítězem nejcennější hokejové trofeje. O deset let starší Krejčí se s Bostonem radoval před osmi lety.

Pod triumf St. Louis se výrazně podepsal brankář Jordan Binnington, který zastavil 32 střel a 16. výhrou v letošní vyřazovací části vytvořil nováčkovský rekord soutěže.

Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off získal útočník Ryan O'Reilly, který si stejně jako Alex Pietrangelo a Jaden Schwartz připsal v utkání dva body. Spolu s Bradem Marchandem z Bruins se díky 23 bodům stal nejproduktivnějším hráčem vyřazovacích bojů.

Pětatřicetiletý obránce Jay Bouwmeester se stal 29. členem Triple Gold Clubu, který sdružuje vítěze Stanley Cupu a držitele zlatých medailí z mistrovství světa a olympijských her.

Blues dokráčeli na vrchol, přestože ještě třetího ledna byli nejhorším týmem ligy. "Neuvěřitelný rok. Nemám slov. Kde jsme se nacházeli a kde jsme teď... Nikdy jsem tenhle dres nenosil s větší hrdostí," řekl Pietrangelo. "Podceňovali nás. Věděli jsme, že nám nikdo nedával šanci, ale věřili jsme v jeden druhého a na ničem jiném nezáleželo," dodal devětadvacetiletý Kanaďan.

Boston úvodní dějství sedmého finále opanoval na střely 12:4, jenže kvůli mimořádnému výkonu Binningtona neskóroval a naopak dvakrát inkasoval. "Neuvěřitelná první třetina. Jordanovo sebevědomí a víra v sebe sama byly neskutečné," prohlásil Pietrangelo.

V šesté minutě se neprosadil z pravého kruhu útočník Bruins Marcus Johansson a o chvíli později ani Sean Kuraly bekhendem z dorážky. V osmé minutě poslal Blues do čtyř kvůli vyhození kotouče přes mantinel bek Colton Parayko.

V přesilové hře Bostonu Binnington postupně zastavil střely Marchanda a Patrice Bergerona z mezikruží a posléze i Krejčího bekhendové zakončení zblízka. Ve 12. minutě využil Johansson zmatků Blues v jejich obranné třetině a jel sám na Binningtona, na nějž však nevyzrál.

V 17. minutě St. Louis nečekaně udeřilo. V útočné třetině sevřelo domácí a O'Reilly usměrnil tečí střelu Bouwmeestera od modré čáry za záda brankáře Tuukky Raska.

Osmadvacetiletý Kanaďan bodoval pošesté za sebou a počtvrté v řadě skóroval, což se ve finále naposledy povedlo Waynu Gretzkému v roce 1985. Asistenci si připsal také obránce Pietrangelo, který bodoval ve čtvrtém utkání po sobě.

V závěru úvodního dějství si domácí vytvořili tlak, jenže opět to byli hosté, kteří se radovali z gólu. Útočník Schwartz si obhodil Marchanda, přihrál za sebe najíždějícímu Pietrangelovi a kapitán Blues, jehož marně stíhal Pastrňák, zvýšil osm vteřin před koncem první části bekhendem pod horní tyč na 2:0.

"Vrátíte se do šatny a uvědomíte si, že hokejoví bozi nejsou na vaší straně. Na rozdíl od nás udělali pro vstřelení gólů to, co bylo potřeba, a dalo jim to spoustu života," konstatoval trenér Boston Bruce Cassidy.

V polovině druhé třetiny se Blues ocitli blízko třetí trefě. Schwartz nahrál před branku Braydenu Schennovi, který tečí orazítkoval břevno. Naštěstí pro Bruins si Rask za pomoci Zdena Cháry nesrazil puk do sítě.

Ve 44. minutě ztroskotalo přečíslení Blues tři na dva na Raskovi, kterého nadvakrát nepřekonal Oskar Sundqvist. V 49. minutě neuspěl z dorážky domácí útočník Joakim Nordström, který nastřelil pouze Binningtonův beton.

V 52. minutě přidali Blues třetí zásah. Útočník Vladimir Tarasenko přihrál z rohu hrazení mezi kruhy Schennovi, který ranou z první k tyči pokořil Raska. O čtyři minuty později se David Perron prosmýkl mezi Jakem DeBruskem a Mattem Grzelcykem a přihrál Zachu Sanfordovi, který vstřelil první gól v play off v kariéře. V 58. minutě snížil po přihrávce Krejčího bek Grzelcyk, který se do sestavy Bostonu vrátil po čtyřech zápasech.

Bruins, kteří získali Stanley Cup šestkrát, prohráli ve finále podruhé za sebou. V roce 2013 nestačili na Chicago. St. Louis zvítězilo ve finále na čtvrtý pokus. V první třech sezonách po vstupu do NHL v letech 1968 až 1970 pokaždé prošlo do finále, v němž ale vždy podlehlo 0:4 na zápasy. Před 49 lety předčil Blues právě Boston.

Boston Bruins - St. Louis Blues 1:4 (0:2, 0:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 58. Grzelcyk (Krejčí) - 17. R. O'Reilly (Bouwmeester, Pietrangelo), 20. Pietrangelo (Schwartz), 52. B. Schenn (Tarasenko, Schwartz), 56. Sanford (D. Perron, R. O'Reilly). Rozhodčí: Dwyer, Rooney - Cherrey, Amell. Vyloučení: 0:1. Bez využití. Střely na branku: 33:20. Diváci: 17.565. Konečný stav série: 3:4.

Sestavy:

Boston: T. Rask - McAvoy, Chára, Carlo, Krug, Grzelcyk, J. Moore - Pastrňák, Bergeron, Marchand - Kuhlman, Krejčí, DeBrusk - Heinen, Coyle, M. Johansson - Acciari, Kuraly, Nordström. Trenér: Bruce Cassidy.

St. Louis: Binnington - Pietrangelo, C. Gunnarsson, Parayko, Bouwmeester, Edmundson, Dunn - Tarasenko, B. Schenn, Schwartz - D. Perron, R. O'Reilly, Sanford - Blais, Bozak, Maroon - A. Steen, Sundqvist, Barbašev. Trenér: Craig Berube.