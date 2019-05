St. Louis bude v třetím finále NHL chybět distancovaný Sundqvist

New York - Hokejisté St. Louis budou ve třetím finálovém utkání play off NHL proti Bostonu postrádat útočníka Oskara Sundqvista, jenž dostal disciplinární trest na jedno utkání. Vedení soutěže distancovalo pětadvacetiletého Švéda za faul na obránce Bruins Matta Grzelcyka ve středečním druhém zápase, v němž Blues srovnali stav série na 1:1.

Sundqvist na konci první třetiny při napadání za brankou Bostonu narazil na hrazení Grzelcyka krátce poté, co odehrál puk. Dostal za to dvouminutový trest, ale obránce Bruins se už do zápasu nevrátil a neodcestoval s týmem do St. Louis, kde je v sobotu na programu třetí finále. Lékaři Grzelcyka monitorují kvůli otřesu mozku.

Sundqvistova absence je další nepříjemností pro St. Loius, jež už postrádá zraněného útočníka Roberta Thomase. Vrátit do sestavy by se ale mohl alespoň obránce Vince Dunn, který nehrál pět zápasů poté, co ho trefil puk do obličeje.