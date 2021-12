SSHR vybrala dodavatele části antigenních testů do škol za 16,69 Kč/kus

Praha - Správa státních hmotných rezerv (SSHR) vybrala dodavatele jedné části soutěže na dodávku antigenních testů na covid-19 do škol. Firma Targo Promotion dodá 12,2 milionu testů za 16,69 Kč za kus, celkem tedy za více než 203 milionů korun. Smlouvu musí podepsat ministerstvo školství. Zakázka byla rozdělena na dvě části, ze soutěže první části na dodání 1,28 milionu testů vítězná firma odstoupila, správa tak nyní vyhodnocuje další nabídky, řekl ČTK předseda SSHR Pavel Švagr.

O nákupu 13,79 milionu antigenních testů na covid-19 pro použití ve školách rozhodla 22. listopadu vláda, zakázku SSHR vypsala ještě v noci na 23. listopadu. Dnes v 09:00 skončil termín, dokdy mohly firmy podávat nabídky. První testy mají do skladů správy dorazit ve středu 8. prosince.

Testy musí být podle požadavků ministerstva zdravotnictví vhodné pro samotestování a musejí být schválené Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL). Dalším rozhodujícím požadavkem byla právě cena.

V první části zakázky hledala SSHR v soutěži dodavatele 1,28 milionu antigenních testů, přihlásily se čtyři firmy, vítěz ale nakonec od zakázky odstoupil. V druhé části soutěžila správa hmotných rezerv dodání 12,2 milionu testů s možným navýšením o dalších 1,4 milionu testů. O dodávku se ucházelo šest firem.

"U obou částí není času nazbyt, protože těch 1,28 milionu má být dodáno již příští středu, tedy 8. prosince. A 14. prosince pak 2,5 milionu kusů jako první část z té druhé zakázky, což je přesně podle požadovaných termínů v zakázce," řekl Švagr.

Testování ve školách se koná každé pondělí, opakovat se má až do konce února. Do základních a středních škol v ČR chodí podle statistik ministerstva školství asi 1,4 milionu dětí. Očkování má podle ministerstva zdravotnictví zhruba 170.000 dětí ve věku 12 až 15 let a 110.000 ve věku 16 až 17 let. Ve věkové skupině 18 až 24 let, do které patří třetí a čtvrtý ročník středních škol, je očkovaných zhruba 360.000 lidí.

Pokud se žáci testovat odmítnou, musí s výjimkou mentálně postižených nosit po celou dobu pobytu ve škole roušku nebo starší 15 let respirátor. Při stravování musí být od ostatních vzdálení 1,5 metru, nesmí cvičit a zpívat. Pokud odmítnou i to, nemohou se účastnit prezenční výuky.