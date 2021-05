SSHR: Tendr na testy do škol vyhrála firma Targo Promotion

Praha - Zakázku na dodání 5,6 milionu antigenních testů do škol vyhrála firma Targo Promotion, která dodá testy od výrobce Sejoy z Číny za 27,49 Kč za kus bez DPH. ČTK to dnes sdělil předseda Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Pavel Švagr. Šlo o nejnižší nabídku, žádná z osmi firem, které se do tendru přihlásily, nebyla vyloučená. Celkem by tak měly testy stát zhruba 154 milionů Kč.

"Předpokládám, že ještě dnes bude uzavřena smlouva na dodávku antigenních testů pro školství," řekl Švagr. Očekává, že firma dodrží termíny dodání, tedy polovinu testů do 17. května a další polovinu o týden později.

SSHR by měla podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) vypsat ještě jednu soutěž na nákup antigenních testů pro školy, aby jich byl do konce června dostatek. Správa podle Švagra vypíše zakázku na dalších 4,7 milionu testů, bude mít stejnou specifikaci jako nyní vysoutěžená zakázka. "Obratem tuto zakázku vypíšeme," doplnil Švagr.

Plošné testování ve školách začalo 12. dubna. Stát jim rozdělil asi 7,6 milionu testů, dalších 5,6 milionu nyní Správa státních hmotných rezerv pořizuje. Předchozí tendr na konci dubna zrušila, protože ani jeden ze čtyř zájemců nesplnil zadávací podmínky. Množství testů z nové zakázky by mělo při plném návratu dětí do škol stačit zhruba na tři týdny.

Podle Plagy platí informace z minulého týdne, že Národní pedagogický institut má rezervní množství antigenních testů a provoz škol je pokryt do 17. května. Nad tuto rezervu školy získají dnešní příspěvek 300.000 testů od společnosti Kaufland.

Plaga dnes také připomněl, že školám budou kompenzovány výdaje na přesnější PCR testy. Na podporu PCR testování dostal resort 100 milionů korun, testy bude proplácet zpětně. Údaje o tom, kolik škol se chce do PCR testování zapojit, by mělo mít ministerstvo během tohoto týdne. Plaga uvedl, že v případě PCR testů se neplánuje žádné centrální řešení. Zřizovatel nebo škola si nasmlouvají laboratoř a od toho by se měl odvíjet způsob svozu a vyhodnocování výsledků. Je pravděpodobné, že školy budou testovat žáky v různých dnech. Podle Plagy půjde o screeningové testy, nikoliv o testy bariérové, které by fungovaly jako podmínka ke vstupu ke školy.