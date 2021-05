SSHR: Tendr na testy do škol vyhrála firma Tango Promotion

Praha - Zakázku na dodání 5,6 milionu antigenních testů do škol vyhrála firma Targo Promotion, která dodá testy od výrobce Sejoy z Číny za 27,49 Kč za kus bez DPH. ČTK to dnes sdělil předseda Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Pavel Švagr. Šlo o nejnižší nabídku, žádná z osmi firem, které se do tendru přihlásily, nebyla vyloučená.

"Předpokládám, že ještě dnes bude uzavřena smlouva na dodávku antigenních testů pro školství," řekl Švagr. Očekává, že firma dodrží termíny dodání, tedy polovinu testů do 17. května a další polovinu o týden později.

SSHR by měla podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) vypsat ještě jednu soutěž na nákup antigenních testů pro školy, aby jich byl do konce června dostatek. Správa podle Švagra vypíše zakázku na dalších 4,7 milionu testů, bude mít stejnou specifikaci jako nyní vysoutěžená zakázka.