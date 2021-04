SSHR poskytne školám 185.000 sad testů, které pořídila pro státní správu

Praha - Správa státních hmotných rezerv (SSHR) poskytne školám 185.000 sad testů na covid-19, které nakoupila pro testování úředníků, schválila vláda. ČTK o tom informovala mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová. SSHR ve středu znovu vypsala zakázku na 5,6 milionu testů do škol. Minulý tendr v pondělí zrušila, protože ani jeden ze čtyř zájemců nesplnil zadávací podmínky.

Základní školy mají zásoby antigenních testů od státu na testování žáků a učitelů na covid-19 zhruba do 7. května, kabinet se proto dnes zabývá jejich zajištěním. Podle přijatého usnesení má SSHR školám poskytnout 185.000 z milionu sad, které pořídila kvůli testování ve státním sektoru podle zadání kabinetu z 26. března. Převod bude bezúplatný.

Z úterních odpovědí zástupců Asociace ředitelů základních škol na dotaz ČTK vyplynulo, že základní školy mají zásoby antigenních testů od státu na testování žáků a učitelů na covid-19 zhruba do 7. května. Část testů jim zřejmě zbyde i do týdne od 10. května, na otestování všech dětí a zaměstnanců ve školách asi už stačit nebude.

Předseda SSHR Pavel Švagr ve středu ČTK řekl, že podle nového tendru požaduje ministerstvo školství dodání 2,8 milionu testů do pondělí 17. května a stejné množství o týden později. Ministerstvo odmítá možnost, aby si školy testy pořizovaly samy. Podle MŠMT i SSHR způsobuje problémy to, že je nutné nakupovat podle zákona o zadávání veřejných zakázek místo rychlejšího postupu, který umožňoval nouzový stav.

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) novinářům řekl, že po úpravě testovacího schématu od pondělí by měly testy školám stačit do 17. května, kdy má dorazit první část dodávky z nového tendru. Objednávka však má tvořit klíčovou část nových zásob. "Pokud by se to nepodařilo ani opakovaně vytendrovat, máme pojistku v pandemickém zákoně," řekl. Školy či zřizovatelé by podle ní mohly testy nakupovat samy a dostávat kompenzaci ze státního rozpočtu, vysvětlil.

Testování na covid-19 se ve školách dělá povinně dvakrát týdně neinvazivními antigenními testy, jejichž výsledek se zjistí do 15 minut. Od pondělí budou dva testy týdně absolvoval žáci druhého stupně, naopak první stupeň a zaměstnanci škol podstoupí jen jeden test za týden. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) ve středu uvedl, že ve školách i firmách se bude testovat nejméně do konce května. Případné prodloužení dál do června chce ministerstvo vyhodnotit do 7. května.

Plošné testování ve školách začalo 12. dubna. Podle úterního vyjádření školy zatím spotřebovaly asi dva miliony antigenních testů pro žáky a 700.000 pro zaměstnance. V ČR je podle statistik ministerstva zhruba 5300 mateřských, 4200 základních a 1300 středních škol. Stát jim rozdělil 2,6 milionu antigenních testů od společnosti Lepu a pět milionů testů od společnosti Singclean.