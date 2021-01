SSHR: Materiál pro očkování, který pořizujeme, má být rezervou

Praha - Zdravotnický materiál, který pro očkování proti covidu pořizuje Správa státních hmotných rezerv (SSHR), má sloužit jako rezerva k objednávce ministerstva zdravotnictví ze společného tendru Evropské komise. ČTK to dnes řekl předseda SSHR Pavel Švagr. První dodávku do skladu podle něj správa očekává ve čtvrtek, a to 16.000 lahviček ředicího roztoku o objemu 100 mililitrů (ml). Dodat je má společnost Baxter Czech.

Server iROZHLAS dnes napsal, že vakcínu proti koronaviru stát zatím dodává bez potřebného zdravotnického materiálu, tedy například jehel a stříkaček. Nemocnice je podle webu musí brát ze svých zásob a upozorňují, že jich nebudou mít dostatek. Česko se také připojilo ke společnému celoevropskému tendru, unie objednává materiál z Číny, informoval server.

Švagr dnes připomněl, že vláda v polovině prosince uložila správě nakoupit šest milionů sad jehel a stříkaček, dále také ředicí roztok a jehly a stříkačky na ředění očkovací látky. "Tyto zásoby mají sloužit jako rezerva. Pro samotné očkování proti covid-19 by se mělo využít 12 milionů jehel a stříkaček ze společného tendru Evropské komise, které objednalo ministerstvo zdravotnictví," uvedl.

SSHR podle něj v prosinci okamžitě oslovila možné výrobce a dodavatele a během několika dní uzavřela smlouvy na dodání zdravotnického materiálu, jehož objednání dostala za úkol. "Ve čtvrtek by nám měli do skladu přivézt 16.000 kusů ředicího roztoku o objemu 100 ml. Na konci ledna by pak měly přijít injekční stříkačky a také jehly a stříkačky, které jsou potřeba pro ředění očkovací látky," dodal.

Z dřívějších příspěvků na twitterovém účtu správy vyplývá, že šest milionů kusů injekčních stříkaček by do státních rezerv do konce ledna měla dodat slovenská společnost Chirana T. Injecta. Dalších 800.000 jehel a 800.000 injekčních stříkaček pro ředění očkovací látky má pak do 29. ledna dodat firma Perfect Distribution. Na konci roku SSHR podepsala dvě smlouvy dohromady na šest milionů jehel - čtyři miliony slíbila dodat opět společnost Perfect Distribution a dva miliony pak firma B. Braun Medical. I v twitterových příspěvcích správa opakovaně podotýká, že materiál má sloužit jako rezerva.

Web iROZHLAS dnes dále uvedl, že ve společném celoevropském tendru, na který Švagr odkazuje, pak Česko požaduje osm milionů stříkaček s pevnou jehlou, 12 milionů stříkaček a 12 milionů jehel. Server podotkl, že ČR se k tendru připojila až v prosinci, komise to přitom členským zemím nabízela už v říjnu. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) minulý týden řekl, že dodávka materiálu z Číny by mohla trvat až dva měsíce. Ministr vnitra a předseda Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) ministerstvu zdravotnictví nabídl, že pomůže s rychlejší dopravou pomůcek z Číny.

Podle dokumentu, který loni 7. prosince projednala vláda, bude Česko potřebovat zhruba 12 milionů jehel a stříkaček. Ministerstvo zdravotnictví ale k minulému čtvrtku evidovalo u 16 podřízených nemocnic a zdravotnických zařízení 369.075 stříkaček a 282.420 jehel pro aplikaci vakcíny a kromě toho ještě 679.325 stříkaček a 317.880 jehel pro ředění. Vládní očkovací strategie na možnost nedostatku očkovacích pomůcek upozorňuje. "Vzhledem k předpokladu celosvětového navýšení spotřeby tohoto materiálu však může hrozit, že na trhu nebude především v průběhu jara k dispozici dostatek tohoto zboží," píše se v ní.