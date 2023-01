SRN dodá leopardy; Kyjev to vítá, Moskva hrozí vyhrocením konfliktu

Berlín/Kyjev/Moskva - Německo poskytne Ukrajině moderní tanky Leopard 2 a umožní to i dalším zemím. Očekávaný krok, který symbolizuje změnu dlouhodobého německého postoje, dnes v Berlíně oficiálně potvrdil kancléř Olaf Scholz, podle něhož je cílem Ukrajinu rychle vybavit dvěma prapory leopardů. To by napadené zemi mělo výrazně pomoci ve válce s Ruskem. Moskva rozhodnutí Berlína kritizovala jako extrémně nebezpečné, naopak Kyjev je za něj "upřímně vděčný" a kvitují ho i západní spojenci.

Rozhodnutí o dodávce tanků oznámil Scholz na zasedání vlády a posléze o něm informoval i Spolkový sněm. V prvním kroku Německo dodá 14 tanků Leopard 2A6. Počítá s tím, že leopardy pošlou Ukrajině i další země. Svolení Berlína k tomu je nutné, protože jinak není možné tyto v Německu vyrobené tanky vyvážet do třetích zemí. S dodávkami leopardů východoevropské zemi počítá například Polsko, Finsko nebo Nizozemsko, uvažují o něm i některé další země jako třeba Španělsko.

Scholz dnes Kyjevu přislíbil i další podporu. Zároveň občany ujistil, že Berlín jedná ve shodě se spojenci a učiní vše, aby předešel zavlečení NATO do války s Ruskem. SRN se po začátku invaze zdráhala dodávat Ukrajincům německé zbraně, neboť z historických důvodů nechtěla, aby zabíjely ruské vojáky, postupně však i pod tlakem spojenců učinila výrazný obrat.

Výcvik ukrajinských tankistů v Německu začne v brzké době. Příprava na předání tanků podle německého ministra obrany Borise Pistoriuse zabere tři až čtyři měsíce.

Ruské velvyslanectví v Berlíně německé rozhodnutí označilo za extrémně nebezpečné. Povede podle něj k dalšímu vyhrocení konfliktu. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová uvedla, že dodávky zbraní na Ukrajinu jsou součástí dopředu naplánované války proti Rusku.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, jehož země o německé tanky poprvé žádala už loni v březnu, poděkoval Scholzovi a německým občanům. Ministr zahraničí Dmytro Kuleba rovnou vyzval země, které tanky Leopard 2 mají, aby jich Ukrajině poskytly co nejvíce. Kulebův náměstek Andrij Melnyk má za to, že by teď západní spojenci měli začít dodávat i válečné lodě a ponorky.

Za velký krok k zastavení Ruska německé rozhodnutí označil polský premiér Mateusz Morawiecki a přivítaly ho také Británie či Francie. Podle českého ministerského předsedy Petra Fialy tanky Leopard posílí ukrajinské obranné kapacity. Krok ocenili i němečtí Zelení a svobodní demokraté, kteří jsou koaličními partnery Scholzových sociálních demokratů.

Fiala rozhodnutí Německa přivítal

Tanky Leopard poskytnuté Ukrajině posílí její obranné kapacity, uvítal premiér Petr Fiala (ODS) dnešní oficiální souhlas německé vlády s dodávkami tanků ukrajinské armádě. Na dodávce tanků Leopard pro Českou republiku se nic nemění, sdělil ČTK. Připomněl, že v úterý o věci jednal s kancléřem Olafem Scholzem.

"Včera (V úterý) jsme si s kancléřem Scholzem potvrdili, ze dodávky do Česka budou probíhat tak, jak byly plánovány. To nic nemění na faktu, že se spojenci i nadále koordinujeme další dodávky pomoci nutné k ukrajinské obraně," uvedl Fiala a připomněl, že Česko darovalo Ukrajině, která se brání ruské invazi, tanky T-72.

Česká armáda první tank Leopard převzala před vánočními svátky v Přáslavicích na Olomoucku. Celkem má získat v dalších měsících 14 starších bojových tanků Leopard 2A4 a jedno vyprošťovací vozidlo. Tanky Německo České republice darovalo jako kompenzaci za výzbroj sovětského původu, která putovala na Ukrajinu k ochraně před ruskou agresí. Do země napadené Ruskem Česko poslalo podle dostupných informací do konce minulého roku tanky T-72 a další těžkou bojovou techniku za asi 4,5 miliardy korun.

Darované stroje původně využívaly švýcarská a německá armáda. Po vyřazení je odkoupila společnost Rheinmetall. Kromě strojů česká armáda dostane také náhradní díly, munici a tříletou servisní podporu včetně výcviku vojáků. Cena daru je podle dřívějších informací 3,85 miliardy korun.