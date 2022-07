Srílanský prezident podle předsedy parlamentu ve středu rezignuje

Kolombo - Srílanský prezident Gotabaja Radžapaksa souhlasil, že ve středu rezignuje. Podle agentury AP to dnes večer řekl předseda parlamentu Mahinda Japa Abejvardena. Oznámení o rezignaci hlavy státu přišlo několik hodin poté, co tisíce rozhněvaných demonstrantů vtrhly do prezidentovy rezidence a později také do sídla premiéra, které zapálily. Předseda vlády Ranil Vikremesinghe již odpoledne informoval, že je ochoten rezignovat, jak požadují lídři parlamentních stran, aby otevřel cestu k vytvoření široké koalice.

Fotogalerie

Na Srí Lance se v posledních dnech odehrávaly mohutné protesty proti nejhorší ekonomické krizi, jaká zemi postihla za posledních sedm desetiletí. Podle českého ministerstva zahraničí je na ostrově 49 Čechů, kteří využili systému dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD) a kteří ale pobývají v letoviscích stranou nepokojů.

Na záběrech soukromé televizní stanice Sirasa TV z Kolomba bylo vidět davy lidí mířící do přísně střeženého prezidentského paláce.

Do srílanské metropole přicestovali protestující z celé země a během demonstrací požadovali prezidentovu rezignaci. Dorazili v autech, v autobusech a podle některých zdrojů několik demonstrantů převzalo dokonce řízení vlaků, aby je dovezli právě do Kolomba.

Protestující následně zaplavili vládní čtvrť a vykřikovali hesla proti prezidentu Radžapaksovi. Podařilo se jim překonat policejní zábrany a dostali se až do prezidentského sídla. Policisté vypálili několik střel do vzduchu, zabránit davu proniknout do budovy se jim ale nepodařilo. Při potyčkách utrpělo zranění nejméně 34 lidí, včetně dvou policistů. Dva zranění jsou v kritickém stavu, uvedla agentura AP s odvoláním na nemocniční zdroje.

Na sociálních sítích se objevily záběry stovek lidí v místnostech i chodbách prezidentské rezidence, kde se mimo jiné několik demonstrantů vykoupalo v tamním bazénu.

Srílanský premiér Vikremesinghe odpoledne v prohlášení oznámil, že odstoupí, až se všechny strany dohodnou na nové vládě. "Máme krizi s pohonnými hmotami, nedostatek potravin, přijede sem šéf Světového potravinového programu a musíme projednat několik záležitostí s Mezinárodním měnovým fondem. Proto pokud tato vláda odstoupí, měla by být vytvořena jiná vláda," uvedl podle agentury AP.

Opoziční zákonodárce Rauff Hakím krátce předtím napsal na twitteru, že se lídři parlamentních stran sešli a rozhodli se vyzvat prezidenta i premiéra k rezignaci. Podle Hakíma panuje shoda na tom, že by se prozatímním prezidentem měl stát předseda parlamentu.

Několik hodin poté, co premiér řekl, že je ochoten rezignovat, vtrhl dav demonstrantů do jeho soukromého sídla v Kolombu, které zapálil, píše AP s odkazem na premiérovu kancelář. Zda byl předseda vlády uvnitř budovy, není jasné.

Předseda parlamentu Abejvardena ve večerním televizním projevu oznámil, že prezidenta informoval o rozhodnutí lídrů parlamentních stran vyzvat jej k rezignaci. Prezident podle Abejvardeny souhlasil, že post opustí ve středu, aby umožnil pokojné předání moci.

Prezidentův starší bratr rezignoval na funkci premiéra v květnu po násilných protestech. zatímco tři další Radžapaksovi příbuzní opustili své vládní posty již dříve. Vikremesinghe nastoupil do funkce v květnu, aby pomohl zemi vyvést z krize. Prezident se mezitím držel u moci, navzdory sílícím výzvám, aby odstoupil.

Systém DROZD podle české diplomacie registruje na Srí Lance 49 Čechů, kterým Černínský palác zaslal upozornění na aktuální situaci. "Většina našich spoluobčanů je v letoviscích, která jsou stranou nepokojů. Náš zastupitelský úřad v Dillí situaci monitoruje, zatím se na naše kolegy neobrátil žádný český občan. Situaci ale samozřejmě sledujeme," sdělila ČTK vedoucí tiskového oddělení Mariana Wernerová.

Doplnila, že pro cestování na Srí Lanku stále platí dřívější varování ministerstva, které už dříve upozornilo na komplikace související s ekonomickou krizí v zemi. Může se jednat o nedostatek pohonných hmot, omezení stravovacích služeb v důsledku nedostatku plynových láhví používaných v restauracích a častější výpadky elektřiny. Ministerstvo důrazně doporučuje vyhýbat se demonstracím.

Ostrovní země, kde žije 22 milionů obyvatel, se potýká s nedostatkem deviz, kvůli kterému má problém zaplatit dovoz paliv, potravin a léků. Lidé měsíce čelí rostoucí inflací a výpadkům v dodávkách energie. Kvůli nedostatku pohonných hmot omezila vláda jejich prodej veřejnosti. Podle odhadů OSN téměř 5,7 milionu Srílančanů potřebuje akutní pomoc.