Srílanský prezident míří do Singapuru, navzdory slibu zatím nerezignoval

Kolombo - Prezident Srí Lanky Gotabaja Radžapaksa míří po útěku ze země do Singapuru a posléze do Saúdské Arábie. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na úřady na Maledivách, kam prezident po rozsáhlých nepokojích odletěl v noci na středu. Radžapaksa národu slíbil, že odstoupí z funkce, ale zatím tak neučinil. Situace v Kolombu je dnes po několika dnech bouřlivých protivládních protestů klidná, uvedla agentura Reuters. Ve středu podle serveru BBC při protestech zemřel jeden člověk, 84 dalších utrpělo zranění.

Radžapaksa s manželkou a dvěma členy ochranky uprchl ze Srí Lanky na palubě vojenského letounu. Na Maledivách však strávil pouze den a letadlem společnosti Saudia nyní míří do Singapuru a posléze do saúdskoarabské Džiddy, uvedla AP. Jiná média se o dalším pokračování cesty ze Singapuru do Saúdské Arábie nezmiňují. Podle stanice CNN linkové letadlo se srílanským prezidentem odletělo z Malé dnes před polednem místního času (ráno SELČ) a do Singapuru má dorazit večer.

Bezpečnostní složky na Srí Lance se dnes ve velkém přesunuly k budově parlamentu v Kolombu, který se může stát dalším cílem demonstrantů rozzuřených vážnou hospodářskou krizí, jež způsobila nedostatek potravin a paliva. Situace v ulicích je ale zatím klidná. Vůdci protestů ohlásili, že další útoky proti vládním budovách nyní nechystají, což by mělo dát zákonodárcům prostor hledat východisko z politického chaosu.

Srílanské úřady ve středu vyhlásily výjimečný stav a zavedly zákaz vycházení. Ten platí i dnes a má skončit v pátek ráno.

Radžapaksa po dobu své nepřítomnosti předal pravomoci hlavy státu premiérovi Ranilu Vikremesingheovi. Demonstranti, kteří žádají i jeho rezignaci, ve středu pronikli do jeho sídla a pochodovali k parlamentu.

Předseda parlamentu Mahinda Japa Abejvardena oznámil, že prezident mu zopakoval svůj úmysl složit funkci do středeční půlnoci, což se ale nestalo. Abejvardenův poradce poté sdělil, že pokud rezignační dopis nedorazí během dneška, budou se nejvyšší ústavní činitelé o dalším postupu radit s generální prokuraturou.

Podle komentátorů měl prezident v úmyslu odcestovat ze země ještě ve chvíli, kdy jej v nejvyšší ústavní funkci chrání imunita před případným stíháním. To mu hrozí v případě, že moc v zemi převezme nová vláda.

Demonstrace na Srí Lance začaly v dubnu, situace se vyostřila v posledním týdnu. V sobotu tisíce protestujících pronikly do prezidentské rezidence. Ostrovní země, kde žije 22 milionů obyvatel, se potýká s nedostatkem deviz, kvůli kterému má problém zaplatit dovoz paliv, potravin a léků. Lidé měsíce čelí rostoucí inflaci a výpadkům v dodávkách energie.