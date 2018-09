Novak Djokovič (uprotřed s trofejí) vyhrál potřetí v kariéře tenisové US Open. Srb ve finále v New Yorku zdolal Argentince Juana Martína del Potra (vlevo) 6:3, 7:6 a 6:3 a ziskem 14. grandslamového titulu vyrovnal Američana Peta Samprase.

New York - Novak Djokovič vyhrál potřetí v kariéře tenisové US Open. Srb ve finále v New Yorku zdolal Argentince Juana Martína del Potra 6:3, 7:6 a 6:3 a ziskem 14. grandslamového titulu vyrovnal Američana Peta Samprase.

Letos i vítěz Wimbledonu Djokovič si dokráčel ve Flushing Meadows pro trofej také v letech 2011 a 2015. Více grandslamových vavřínů mají jen rekordman Švýcar Roger Federer (20) a současný první hráč světa Španěl Rafael Nadal (17).

V mládí Djokovič k Samprasovi vzhlížel a doma si na Američana hrával. Nyní se svému idolu, který ale vyznával útočný herní styl servis - volej, vyrovnal. "Doufal jsem, že přijde, ale neobjevil se. Peta miluju," řekl Djokovič a pohár převzal od jiné americké legendy Johna McEnroea. "Johna McEnroa miluji," smál se Srb.

Kvůli dešti se finále hrálo pod zataženou střechou a Djokovič tradičně předvedl vynikající return a obranu. K zisku prvního setu mu stačil brejk z osmé hry. Ve druhé sadě neudržel vedení 3:1 a za stavu 3:4 potřeboval dlouhých dvacet minut, aby nepřišel znovu o podání. Během toho odvrátil Del Potrovi tři brejkboly.

V tie-breaku druhé sady Djokovič otočil z 1:3 na 7:4 a do třetího setu vstupoval s klidem. Dál dokázal čelit dělovému forhendu Argentince, vítěze US Open před devíti lety, a mnohdy vrátil zdánlivě nechytatelné míče. Jako ve druhé sadě sice ztratil náskok 3:1, ale tentokrát přidal další brejk v osmé hře a utkání vzápětí ukončil.

Po využitém mečbolu si lehl na záda. Po gratulaci od Del Potra vystoupal do lóže k realizačnímu týmu a manželce a se všemi naráz se objal.

Pro Djokoviče je druhá půlka sezony báječná z pohledu toho, že v únoru podstoupil operaci lokte. "Naučil jsem se lépe vyrovnávat s nepřízní osudu a jak ze sebe dostat to nejlepší, když je člověk dole a nedaří se mu," řekl na kurtu.

"Jsem smutný, ale i šťastný za Novaka, kamaráda a hráče, který je grandiózním šampionem. Pokud někomu přeju tituly, tak jemu," prohlásil Del Potro.

"Není jednoduché mluvit krátce po prohře, ale jsem rád, že jsem si tady, na svém nejoblíbenějším turnaji, po všech svých problémech znovu zahrál finále," řekl Del Potro, který měl po titulu na US Open v roce 2009 vleklé problémy se zápěstím.

Jednatřicetiletý Djokovič za triumf vydělal 3,8 milionu dolarů (84 milionů korun). V žebříčku se posune na třetí místo a bude nejvýše od loňského května.

Djokovič našel novou motivaci v horách

Málokdo by si v květnu tipnul, že Djokovič počtvrté v kariéře vyhraje v sezoně dva grandslamové tituly. Po špatném začátku a únorovém operaci lokte ale dokázal srbský tenista zmobilizovat síly. Novou motivaci získal i výšlapem na horu, kterou mnohokrát zvěčnil malíř Paul Cézanne.

Jednatřicetiletý Djokovič po Roland Garros zvažoval, že vynechá sezonu na trávě. S manželkou Jelenou vyrazili v červnu na vrchol vápencového masivu Mont Sainte-Victoire v Provensálsku. "Když jsme tam po třech hodinách stoupali, tak jsme si sedli a viděli svět z jiné perspektivy a pocítil jsem závan nové inspirace," vyprávěl Djokovič po nedělním triumfu na US Open, který přidal k titulu z Wimbledonu.

V tisíci metrech nad mořem přemýšlel nad tenisem. Nad emocemi, které tenhle sport přináší a zjistil, že jsou vesměs pozitivní. "Chytil jsem druhý dech. Od té doby přišla vlna nové energie a výsledky jsou už historií," umíval se po finálové výhře 6:3, 7:6 a 6:3 v New Yorku nad Argentincem Juanem Martínem del Potrem.

"Úplně jsme se izolovali a podívali na věc z jiného úhlu. Trošku jsem se odpojil," vracel se Djokovič k momentu, který v něm znovu probudil dřívější touhu vyhrávat. I když, všechno není úplně stejné. "Tenis je teď pro mě úplně jiný. Co se ale týče výsledků, tak si myslím, že můžu brzy vystoupat ještě výš," usmál se.

Vedle Wimbledonu a US Open vyhrál rovněž v Cincinnati. "Poslední dva měsíce byly fantastické," rozplýval se Djokovič. "Abych byl upřímný, nemyslel jsem si, že se tak rychle dostanu do formy. Ale jsou za tím tři čtyři měsíce tvrdé práce."

Cestou za vítězstvím ve Flushing Meadows ztratil jen dva sety a předváděl především parádní obranu za základní čarou. K tomu těžil ze skvělého returnu, nejlepšího na okruhu. Ke všemu přidal jednu novinku - trpělivost. "Ta nikdy nebývala mojí výsadou, ale po operaci jsem přišel na to, že přináší ovoce," říkal už dříve.

Ve světovém žebříčku se za dva měsíce posunul z 21. místa na třetí hned za dvojici největších rivalů Švýcara Rogera Federera a Španěla Rafaela Nadala. Jelikož do konce roku neobhajuje žádné body, může teoreticky po dvou letech myslet i na návrat na post jedničky. "Nechci teď přemýšlet, na jakou úroveň se můžu dostat, protože mám dojem, že tohle všechno je nové. Zůstávám nohama na zemi," uvedl.

"Mám v sobě posedlost pro tenis, který pořád miluju. Dokud v sobě tohle zanícení ucítím, tak si myslím, že mám co nabídnout a o co hrát. Znamená to ale další práci zasvěcenou tenisu každý den," řekl Djokovič. A dodal, že do svého programu zařadí další horskou túru. "Jsem si jistý, že na turistiku dojde brzy," přikývl.

