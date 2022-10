Srbsko tvrdí, že při razii v táboře migrantů zadrželo převaděče

Bělehrad - Srbské speciální policejní síly dnes provedly razii v táboře migrantů u maďarských hranic, kde zadržely několik lidí, o kterých policie tvrdí, že jsou převaděči. Při zásahu policisté zabavili také peníze a zbraně. Razie následovala po pondělním setkání mezi srbským prezidentem Aleksandarem Vučičem, maďarským premiérem Viktorem Orbánem a rakouským kancléřem Karlem Nehammerem o nelegální migraci, napsala dnes agentura AP.

Srbská policie dnes prohledala tábor u řeky Tisa, kde se zdržovalo na 200 migrantů. Nejčastěji se jednalo o lidi původem ze Sýrie, Afghánistánu či Pákistánu. Řadu z nich policie převezla do státních zařízení, někteří jsou ale vyšetřováni kvůli podezření z převaděčství, pašování drog či nelegálního držení zbraní. Policie uvedla, že v táboře nalezla střelné zbraně, nože či mačetu.

Po zásahu srbský ministr vnitra Aleksandar Vulin uvedl, že Srbsko není zemí, kam by zločinci mohli přijít páchat zločiny či obchodovat s lidmi. Srbsko po pondělní schůzce slíbilo Maďarsku a Rakousku, že upraví svá vízová pravidla tak, aby byla podobná těm platným v Evropské unii.

Podle odhadů se u maďarských hranic zdržují stovky až tisíce migrantů, kteří se chtějí ze Srbska dostat dále do západní Evropy. Často ale nemají potřebná povolení, a proto využívají služby převaděčů. Kvůli zvýšenému počtu migrantů bez povolení obnovily české úřady kontroly na hranicích se Slovenskem.

Unijní pohraniční agentura Frontex od ledna do konce srpna eviduje 85.600 lidí, kteří se ze zemí západního Balkánu pokusili dostat bez povolení do Evropské unie. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku je to téměř trojnásobek.