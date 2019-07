Srážka vlaku s mužem zastavila vlaky mezi Hl.nádražím a Smíchovem

Praha - V železničním tunelu nedaleko Hlavního nádraží v Praze srazilo dnes dopoledne pendolino jedoucí do Plzně a dál do Františkových Lázní člověka. Posádka záchranné služby na místě ošetřila asi třicetiletého muže, uvedla ho do umělého spánku, zajistila dýchací cesty a s mnohačetnými zraněními převezla do Ústřední vojenské nemocnice, řekla ČTK mluvčí pražských záchranářů Jana Poštová. Provoz mezi Hlavním nádražím a Smíchovem byl přerušen, před polednem začaly vlaky jezdit po jedné traťové koleji ze dvou.

Příměstské vlaky byly v tomto úseku bezprostředně po srážce v obou směrech odřeknuty, podle webu Českých drah mohli lidé použít metro. Rychlíkové linky jezdily odklonem mimo smíchovské nádraží. Cestujícím z pendolina, které kvůli nehodě bude mít podle odhadů až dvouhodinové zpoždění, nabídly dráhy možnost se za pomoci hasičů evakuovat zpátky na Hlavní nádraží, odkud mohli odjet jiným vlakem.

V místě srážky zasahovala jednotka pražských hasičů společně s drážními hasiči, mimořádnou událost vyšetřují policisté i Drážní inspekce.

Omezení železničního provozu mezi Hlavním a Smíchovským nádražím má trvat zhruba do 13:00.