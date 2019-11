Srážka vlaku a auta na přejezdu zastavila vlaky z Prahy do Kladna

Rychlík se ráno 4. listopadu 2019 v pražské Liboci srazil na přejezdu s osobním vozem. Člověka z auta záchranáři převezli k preventivní kontrole do nemocnice. Nehoda zastavila provoz na trati do Kladna, vyplývá z webu Českých drah.

Praha - Rychlík se dnes ráno v pražské Liboci srazil na přejezdu s osobním vozem. Člověka z auta záchranáři převezli k preventivní kontrole do nemocnice. ČTK to řekla mluvčí pražské zdravotnické záchranné služby Jana Poštová. Nehoda zastavila provoz na trati do Kladna, vyplývá z webu Českých drah.

Rychlík jedoucí z Rakovníka se srazil s autem na přejezdu bez závor v ulici U Stanice. Podle Poštové byl člověk v osobním voze po nehodě při vědomí. "Sám vyšel z auta a bude převezen k preventivní kontrole do nemocnice," dodala. Pražští hasiči na twitteru uvedli, že pomohli cestujícím vystoupit z vlaku.

Od 08:45 je podle internetových stránek Českých drah zastaven provoz mezi stanicemi Praha-Veleslavín a Praha-Ruzyně. Vlaky v daném úseku nahrazují autobusy, lidé také mohou využít autobusy městské hromadné dopravy. Omezení by mohlo skončit kolem 11:00, uvedl dopravce na webu.