Praha - Po více než půl roce oprav byl v pátek odpoledne do provozu uveden staroměstský orloj. Jeho spuštěním započaly oslavy 100 let Československa, které vyvrcholí 28. října. Program před staroměstskou radnicí začal v 17:45, kdy se z oken rozezněly fanfáry, orloj se pak spustil o čtvrt hodiny později. Na opravený orloj se přišly podívat stovky lidí, část Staroměstského náměstí přímo před budovou radnice se tak zcela zaplnila.

Apoštolové, kteří z nových vitrážových okének na orloji vyjeli přesně v 18:00, dostali v dílnách novou povrchovou úpravu. Před demontováním byla na orloji plechová okénka ze 70. let minulého století, instalací skleněných se orloj vrací k původní podobě.

Ve staroměstské radnici dnes zároveň započala výstava mapující rekonstrukci věže radnice. Veřejnosti bude přístupná od soboty. "Fotografie dokumentují pražskou, a věřím, že nejen pražskou, ale i evropskou historii," řekl na zahájení radní Jan Wolf (KDU-ČSL/Trojkoalice).

Záznam videopřenosu ze spuštění staroměstského orloje:

"Orloj, tak jak jste ho dnes viděli, je nejstarší mechanický stroj na světě. To, co je za astrolábem, je nejstarší dílo lidských rukou, které se už přes 600 let pohybuje. Nic podobného na světě není," doplnil autor projektu rekonstrukce radnické věže, architekt Petr Malinský.

Orloj se kvůli opravám zastavil letos 8. ledna, kompletně demontován byl poprvé od poválečných let. Mechanika stroje se vrací do podoby z 60. let 19. století. Elektrický pohon z roku 1948 byl při rekonstrukci nahrazen původním mechanismem, konopnými lany navíjenými na dřevěné lanové bubny, díky nimž bude orloj poháněn tak, jak byl původně.

Oslavy vzniku Československa jsou koncipovány jako měsíční festival v ulicích. Výročí připomínají vedle výstav, koncertů, divadelních představení a happeningů také audio a videospoty v televizi, rozhlase a na internetu. Oslavy vyvrcholí v posledních říjnových dnech mimo jiné vojenskou přehlídkou, otevřením opraveného Národního muzea a tradičním udělováním státních vyznamenání.

Vládní a ministerské budovy si v Praze prohlédlo téměř 5000 lidí

Téměř 5000 lidí si v pátek v Praze při dni otevřených dveří prohlédlo sídla ministerstev financí, kultury a obrany a také Lichtenštejnský palác na Kampě, který slouží Úřadu vlády k reprezentačním účelům. ČTK to sdělili mluvčí jednotlivých úřadů. Akce se konaly u příležitosti Dne české státnosti a byly součástí oslav 100. výročí vzniku československého státu.

Největší zájem měli lidé o malostranský Nostický palác, v němž sídlí ministerstvo kultury. Prohlédnout si ho přišlo rekordních 2127 návštěvníku, řekla dnes ČTK mluvčí ministerstva Simona Cigánková. Dodala, že na všechny zájemce se ani nedostalo. Kromě reprezentačních sálů si lidé mohli prohlédnout obrazárnu s díly starých mistrů či nahlédnout do nostické knihovny, která čítá na 14.000 svazků včetně unikátních manuskriptů.

Historicky druhý den otevřených dveří ministerstva financí navštívilo 1348 návštěvníků. Všichni absolvovali zhruba 1,5 hodinu trvající komentovanou prohlídku prostor v Letenské ulici. Další stovky lidí se podle mluvčího MF Michala Žurovce zúčastnily doprovodného programu ve Vojanových sadech. "Zájem předčil naše očekávání, u drtivé většiny návštěvníků jsme se setkávali s velmi pozitivními ohlasy," řekla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Lidé mohli nahlédnout do její pracovny nebo do hlavní zasedací místnosti pro tiskové konference.

Mimořádné příležitosti prohlédnout si Lichtenštejnský palác využilo během dneška 1207 návštěvníků. Podle mluvčí vlády Petry Doležalové si za doprovodu průvodců a s odborným komentářem mohli projít reprezentační prostory budovy ze 17. století, mimo jiné i apartmány umístěné ve druhém patře, v nichž pobývali při návštěvě Prahy například španělský král Juan Carlos s chotí Sofií, britská královna Alžběta II. či japonský císař Akihito s císařovnou Mičiko.

Hned ráno palác spolu s jednou skupinou zájemců navštívil premiér Andrej Babiš (ANO). Nejprve se přivítal s lidmi, někteří se s ním fotili. S dalšími návštěvníky pak mluvil během prohlídky. Nakonec některým z nich podepsal svou knihu O čem sním, když náhodou spím.

Reprezentativní prostory hlavní budovy ministerstva obrany na Hradčanech, které se veřejnosti otevřely v historii České republiky podruhé, si dnes přišlo prohlédnout kolem 300 lidí. ČTK to dnes řekl mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek.

Návštěvníky ministerstva obrany, kteří se museli předem zaregistrovat, provázeli pracovníci Vojenského historického ústavu. Lidé zavítali do jednacích místností, salónků i pracovny ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO). K zhlédnutí byla také výstava o historii objektu, v němž byla v minulosti i kadetní škola či vysoká válečná škola, a výstava "Ten druhý život" s fotografiemi z vojenských zahraniční misí. Dále byly k vidění současné i historické automobily ministrů obrany ze sbírek Vojenského historického ústavu a moderní vojenská vozidla Dingo, Iveco a Kajman.

V rámci doprovodného programu se lidem podepisovali sportovci Dukly, například oštěpařka Nikola Ogrodníková, oštěpař Petr Frydrych nebo pětibojař David Svoboda.