Spuštění vleků podle Blatného není problém, nesmí se ale zvýšit mobilita

Praha - Z epidemického hlediska ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) nevidí problém ve spuštění vleků, ale nesmí to znamenat výrazné zvýšení mobility po Česku. Ubytovací zařízení, která mohou sloužit jen hostům na služebních cestách, nesmějí být zneužívána pro rekreaci. S otevřením skiareálů se ale nedá počítat dřív než na přelomu měsíce. Blatný to řekl na tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády.

V samotném fungování vleků a pohybu po sjezdovkách podle Blatného potíž není. Nevidí rozdíl mezi tím, pokud člověk jede z kopce na saních jako teď, nebo na lyžích. Věří tomu, že pokud vláda umožní otevření lyžařských areálů, jejich provozovatelé jsou pravděpodobně schopni zajistit lepší řád, než který na horách panuje nyní.

Blíží se jarní prázdniny a podle Blatného by nebylo možné, aby se například rodina z Brna s několika dětmi na ně vypravila třeba do Krkonoš. Už nyní podle Blatného poskytovatelé ubytovacích zařízení posílají do e-mailů nabídky, že zařídí soukromou dovolenou jako služební cestu. "Není to legální," zdůraznil Blatný.

Provoz skiareálů je tedy podle Blatného na pořadu dne, ale bude záležet na tom, jak se podaří zajistit, aby se markantně nezvedl pohyb obyvatel.

Provozovatelé lyžařských středisek a zástupci cestovního ruchu a sportu zaslali tento týden vládě výzvu se žádostí o otevření areálů, ideálně od soboty. Upozornili na to, že každý další den uzavření je pro ně fatální a začátek provozu například až od poloviny února by jejich situaci už nepomohl. Zvýšení návštěvnosti neočekávají. Nefungují ubytovací ani stravovací služby, chybějí cizinci nebo školní zájezdy.

Skiareály mohly v nové zimní sezoně zatím fungovat jen mezi 18. a 26. prosincem. Ztráta kvůli uzavření činí do 10. ledna podle Asociace horských středisek jednu až 1,2 miliardy korun. V ČR podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) je 450 lyžařských středisek, do státního rozpočtu ročně přinášejí zhruba 13 miliard korun. Zaměstnávají 45.000 převážně místních obyvatel.