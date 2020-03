Spuštění NHL je v nedohlednu, hráči přesto věří v úžasné play off

New York - Hokejová NHL stojí na neurčito od 12. března kvůli pandemii koronaviru a její opětovné rozběhnutí se zdá být prozatím v nedohlednu. I proto, že Spojené státy americké už jsou v čele žebříčku nakažených osob s více než 100 tisíci případů. Velmi čile se ale spekuluje o tom, za jakých okolností by se měla sezona dohrát. Pokud se to opravdu podaří, někteří hráči věří, že zažijí nejlepší play off v historii.

"Pokud bychom se vrátili na led, myslím, že by před námi mohlo být jedno z nejlepších play off, co se kdy hrálo. Všechny týmy by měly zdravé všechny hráče a všichni by byli naplno připravení hrát. Každý z týmů by tak byl v nejlepší možné síle. Věřím, že tohle všechno jako komunita i jako hráči NHL zvládneme a pak budeme moct předvést opravdu skvělý hokej," podotkl kapitán Calgary Mark Giordano.

V podobném duchu mluvil také Connor McDavid, jenž nosí kapitánské "céčko" u hlavního rivalů Flames v Edmontonu. "Chceme být především všichni zdraví. A také si chceme být jistí, že každý už je z toho venku a připravený na hokej v play off. Pokud by se opravdu začalo znovu hrát, myslím, že by došlo na jedno z nejlepších play off, které bylo kdy k vidění," prohlásila jedna z největších hvězd ligy.

Původně byl start vyřazovacích bojů o Stanley Cup naplánovaný na 8. dubna, reálné datum nedokáže za současných okolností nikdo odhadnout. Přesto se probírá ze všech stran, jaký by návrat do rozehrané sezony mohl být. Klubům ještě schází odehrát k dokončení základní části 11 až 14 utkání. Celkem jde o 189 zápasů. Každým dnem nyní narůstá pravděpodobnost, že na obvyklou porci 82 zápasů se už jednotlivé kluby nedostanou.

Kapitán hokejistů Pittsburghu Sidney Crosby před několika dny řekl, že by se nebránil myšlence, aby po přerušení ligy začalo rovnou play off. Šestatřicetiletý obránce Giordano připustil, že o celé věci hodně přemýšlel. "V ideálním světě byste chtěli dohrát celou základní část, a kdo bude na postupových místech, půjde dál. Jenže se domnívám, že reálně vzato nebudeme mít k dispozici tolik času," uvedl Giordano.

Rozdílné počty odehraných utkání ale mohou hrát významnou roli. Podle mnohých hlasů nelze vzít tabulky, jak nyní jsou, a nejlepší osmičky týmů z obou konferencí poslat do play off. "Nemůžete eliminovat týmy, které by nyní byly na postup s ohledem na jejich bodovou úspěšnost. Myslím, že bychom to mohli zkusit s dvanácti celky z každé konference. V prvním kole by pak třeba ty nejlepší týmy postoupily volným losem," přemítal Giordano.

"Myslím, že bychom měli vzít jako rozhodující hledisko bodovou úspěšnost nebo alespoň pár utkání základní části dohrát. Aby to bylo úplně fér, je jasné, že by to chtělo odehrát základní část do konce. Kdybychom však navazovali rovnou fází play off, rozhodně by měla postupující určit bodová úspěšnost. Je to ale těžké rozhodování," konstatoval útočník a kapitán Vancouveru Bo Horvat.

"Chceme férovou sezonu. A férová sezona je ta, která bude kompletní. To bychom měli preferovat," namítl McDavid. A přidal další argument. "Myslím, že nelze rovnou naskočit do zápasu číslo jedna v play off. Představte si to - Calgary dorazí po dvou měsících, co se nehrálo, do Edmontonu. To se tady pozabíjíme. A série by pak mohla skončit jako souboj farem: Stockton Heat proti Bakersfield Condors," dodal.

"Domnívám se, že fér by bylo začít přesně tam, kde jsme skončili. Bylo by to dobré i pro play off, že bychom měli alespoň pár zápasů odehraných. Věřím, že by to tak prospělo všem," řekl švédský obránce Oliver Ekman-Larsson, jenž zastává pozici kapitána v Arizoně.