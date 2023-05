Spurtérskou etapu Gira před třemi dny v Dolomitech vyhrál Ital Dainese

Caorle (Itálie) - Těsný spurt v závěru 17. etapy Gira d'Italia, během níž cyklisté klesali k Jaderskému moři, vyhrál italský jezdec Alberto Dainese. Člen týmu DSM si připsal na úvodní Grand Tour sezony vítězství téměř přesně po roce, loni ovládl 11. etapu.

Pětadvacetiletý Dainese ve fotofiniši porazil krajana Jonathana Milana a Australana Michaela Matthewse. Cyklisté dnes před třemi náročnými dny v horách absolvovali mezi městy Pergine Valsugana a Caorle 197 kilometrů, které byly téměř celé z kopce.

"V posledních metrech jsem si musel opravdu hrábnout. Byl jsem na hraně a viděl jsem, jak se Johnny blíží. Nemohl jsem hodit kolo do cíle, protože jsem už neměl sílu, ale je fajn, že jsem to zvládl pár centimetrů před ním a získal výhru," uvedl Dainese, jenž pochází z regionu Benátsko, kde dnešní etapa vrcholila. "Znám tu každý hrbol a díru na silnici," dodal.

Vítězství pro něj bylo o to cennější, že poslední dny protrpěl. "V minulých pěti dnech mi nebylo dobře kvůli žaludečním problémům. Dnešek byl první den, kdy jsem se cítil jakž takž, zhruba na 80 procent, takže vyhrát po takovém trápení je šílené," řekl mistr Evropy do 23 let z roku 2019, kdy také vyhrál jednu etapu na Czech Tour.

Čtyři etapy před koncem stále vede Brit Geraint Thomas, jenž má 18 sekund náskok před Portugalcem Joaem Almeidou a 29 sekund před Slovincem Primožem Rogličem. "Byl to bláznivý hromadný dojezd, naštěstí nepršelo. Všichni jsme v pohodě a připravení na příští tři etapy," uvedl Thomas, jenž ve čtvrtek oslaví 37. narozeniny. "Mít růžový trikot v den narozenin bude pěkné, doufám, že ho udržím až do (neděle do) Říma," dodal lídr týmu Ineos Grenadiers.

V hlavním poli dojeli všichni favorité i debutant Karel Vacek, jenž byl klasifikován na 64. pozici a celkově mu stále patří 95. příčka.

Ve čtvrtek cyklisty čeká první z trojice etap v Dolomitech, které určí vítěze 106. ročníku Gira. Osmnáctá etapa vyvrcholí stoupáním na Val di Zoldo, na 161 km je pět vrchařských prémií.

Cyklistický závod Giro d'Italia - 17. etapa (Pergine Valsugana - Caorle, 197 km): 1. Dainese (It./DSM) 4:26:08, 2. Milan (It./Bahrajn Victorious), 3. Matthews (Austr./Jayco-AlUla), 4. Bonifazio (It./Intermarché-Circus-Wanty), 5. Consonni (It./Cofidis), 6. Gaviria (Kol./Movistar), ...64. K. Vacek (ČR/Corratec-Selle Italia) všichni stejný čas. Průběžné pořadí: 1. Thomas (Brit./Ineos Grenadiers) 71:58:43, 2. Almeida (Portug./SAE Team Emirates) -18, 3. Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) -29, 4. Caruso (It./Bahrajn Victorious) -2:50, 5. Dunbar (Ir./Jayco-AlUla) -3:03, 6. Kämna (Něm./Bora-hansgrohe) -3:20, ...95. K. Vacek -2:56:19.