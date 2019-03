Falun (Švédsko) - Závody v běhu na lyžích ve sprintu volnou technikou na Světovém poháru ve Falunu ovládli Nor Johannes Klaebo a Švédka Stina Nilssonová, vedoucí závodníci disciplíny v seriálu. Michal Novák obsadil 28. místo, Tereza Beranová a Petra Nováková vypadly v kvalifikaci.

Dvaadvacetiletý mistr světa ve sprintu z letošního šampionátu v Seefeldu Klaebo ve finále dlouho uzavíral šestičlenné startovní pole, přesto dokázal protnout cílovou čáru jako první před krajany Emilem Iversenem a Sindrem Björnestadem Skarem. V této sezoně vyhrál Klaebo sprint už posedmé, čímž vyrovnal vlastní rekord z minulého ročníku.

Stříbrná sprinterka z MS Nilssonová ve finiši odrazila útok norské světové šampionky Maiken Casperenové Fallaové a slavila pátou výhru v sezoně. Třetí doběhla další Švédka a vítězka kvalifikace Maja Dahlqvistová. Do konce seriálu zbývá poslední sprint příští týden v Québecu.

Novák se v této sezoně mezi elitní třicítku sprinterů probojoval počtvrté. V Davosu i Drážďanech obsadil 24. místo, v Drammenu, kde se běželo klasickou technikou, byl 29.

SP v běhu na lyžích ve Falunu (Švédsko) - sprint volně (1,4 km):

Muži: 1. Klaebo 2:52,38, 2. Iversen -0,13, 3. Skar (všichni Nor.) -0,28, 4. Pellegrino (It.) -0,71, 5. Bergström (Švéd.) -1,97, 6. Brandsdal (Nor.) -2,22, ...28. M. Novák (ČR) vyřazen ve čtvrtfinále.

Průběžné pořadí SP (po 27 z 32 závodů): 1. Klaebo 1381, 2. Bolšunov (Rus.) 1279, 3. Röthe 802, 4. Krüger 708, 5. Iversen 671, 6. Tönseth (všichni Nor.) 670, ...108. M. Novák 19, 130. Pechoušek (ČR) 6.

Ženy: 1. Nilssonová (Švéd.) 3:07,76, 2. Fallaová (Nor.) -0,67, 3. Dahlqvistová -2,10, 4. Ingemarsdotterová (obě Švéd.) -3,13, 5. Östbertová (Nor.) -5,05, 6. Lampičová (Slovin.) -8,83, ...v kvalifikaci 51. Beranová, 62. P. Nováková (obě ČR).

Průběžné pořadí SP (po 27 z 32 závodů): 1. Östbergová 1374, 2. Něprjajevová (Rus.) 1327, 3. Pärmäkoskiová (Fin.) 1075, 4. Johaugová (Nor.) 960, 5. Digginsová (USA) 841, 6. Bělorukovová (Rus.) 816, ...58. Razýmová 82, 85. Schützová 21, 105. P. Nováková 7, 112. Beranová 5, 115. Janatová (všechny ČR) 2.